De "manotazo de ahogado" a "pone fin a las suspicacias": las reacciones políticas tras la polémica por la camioneta de Orsi

La decisión del presidente Yamandú Orsi de donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la camioneta Hyundai Santa Fe que adquirió en febrero de 2025 generó reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.

La información fue publicada inicialmente por el semanario Búsqueda y posteriormente confirmada por Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado colorado Felipe Schipani , quien consideró "infantil" pensar que la situación "queda saldada o cerrada" con la donación del vehículo.

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Según expresó, la medida "no responde ninguna de las preguntas de fondo". "Lejos de despejar las dudas, este episodio las profundiza. La transparencia se demuestra con información completa y explicaciones claras, no con gestos simbólicos. En todo caso, esta donación deja en evidencia que no hay explicaciones posibles", escribió el legislador en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FelipeSchipani/status/2061954217753895125&partner=&hide_thread=false Es infantil creer que donando la camioneta a la ANEP el tema queda aclarado o cerrado.



La donación no responde ninguna de las preguntas de fondo. El presidente sigue debiendo explicaciones sobre las condiciones en que adquirió la camioneta, el descuento que recibió, la… https://t.co/WPO8cd4MA0 — (@FelipeSchipani) June 2, 2026

También desde el Partido Colorado, la diputada María Eugenia Roselló cuestionó la decisión presidencial.

"La camioneta cambia de dueño, pero las preguntas siguen siendo las mismas", señaló en la misma red social, donde agregó que los uruguayos "no reclaman una donación", sino "una explicación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marurosello/status/2061950549986009092&partner=&hide_thread=false La camioneta cambia de dueño, pero las preguntas siguen siendo las mismas.

Los uruguayos no reclaman una donación. Reclaman una explicación.

Y hasta ahora nadie ha podido explicar por qué el Presidente terminó accediendo a un beneficio que no tendría cualquier ciudadano. https://t.co/EX7o0jj30B — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) June 2, 2026

Por su parte, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian afirmó que la entrega del vehículo a la ANEP "no es un acto de generosidad", sino "la confesión de culpa más grande que hay" y un "manotazo de ahogado político".

"Quieren tapar una falta ética con caridad de apuro. Típico del Frente Amplio", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pjisdonian/status/2061956853551272353&partner=&hide_thread=false La donación a la ANEP de la camioneta de lujo de Orsi no es un acto de generosidad, es la confesión de culpa más grande que hay. Es un manotazo de ahogado político para intentar frenar el escándalo de los 25.000 dólares de beneficio y la insólita explicación del auto de la "rifa… pic.twitter.com/jqMuvnp9RW — Pedro Jisdonian (@pjisdonian) June 2, 2026

La defensa del oficialismo

Desde el oficialismo, una de las primeras respuestas llegó por parte del senador frenteamplista Daniel Caggiani.

El legislador afirmó que la compra de la camioneta había sido una medida "pensada para ahorrar costos al Estado" y no para obtener un "beneficio personal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DCaggiani/status/2061954427008000380&partner=&hide_thread=false NO SOMOS IGUALES | Luego de la controversia surgida en torno a la adquisición de su vehículo oficial con recursos propios -una medida pensada para ahorrar costos al Estado y no como un beneficio personal- el presidente Yamandú Orsi decidió donar la camioneta en cuestión a la ANEP… — Daniel Caggiani (@DCaggiani) June 2, 2026

Además, sostuvo que la decisión de donar el vehículo a la ANEP "pone fin a las suspicacias" generadas en torno al caso.

"El destino del vehículo será el traslado de niños en el interior del país. Es por aquí", afirmó Caggiani.