Bordaberry sobre polémica por camioneta de Orsi: "Creo que no alimentando más el asunto estamos apoyando al Uruguay"

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , evitó criticar al presidente Yamandú Orsi por el episodio vinculado a la compra de su camioneta y habló de "respetar" las "instituciones".

" Creo que eso es un tema que tiene que informar el presidente . Habrá visto que nosotros (por él y su sector) hemos sido muy respetuosos en estas situaciones . Hay mucho de institucionalidad en esto ", dijo Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, en una entrevista con Informativo Sarandí.

El senador aseguró que no habló sobre este tema con el presidente Yamandú Orsi en la reunión que mantuvo en Torre Ejecutiva el lunes, donde le planteó al mandatario la propuesta de que el Mundial 2030 coincida con los festejos del Bicentenario.

Yamandú Orsi entregó dos autos, uno de ellos donado a su campaña, y pagó US$ 15 mil por la camioneta Hyundai Santa Fe

" No, no, no hablé nada de eso ", sostuvo el legislador.

"Me preocupa mucho que faltan tres años y medio, casi cuatro, de gobierno. Hay mucho para hacer. Que este tipo de cosas no paren al país. En este momento creo que quizás nosotros no alimentando más el asunto, dejando que ustedes hagan el trabajo y que quien tiene que dar las explicaciones las dé, estamos no apoyando al gobierno, sino apoyando al Uruguay todo", respondió Bordaberry.

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Además, reivindicó que existen "tres temas muy importantes" que el país necesita encarar: la Rendición de Cuentas, la seguridad y la inteligencia artificial.

Respecto a la primera, consideró que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, deberá hacer en la Rendición de Cuentas (que se presentará el 30 de junio) lo que no hizo en el Presupuesto Nacional, porque las estimaciones de crecimiento para la economía uruguaya "no se condicen" con la realidad.

Por otra parte, consultado por el comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado —que calificó el episodio de la camioneta de Orsi como de "gravedad" y que "exige la más absoluta transparencia"—, Bordaberry respondió: "Creo que transparencia queremos todos, no debe haber nadie que no quiera que se dé la información, todos los queremos".

"Arriba, me parece bien. Yo prefiero concentrarme en esto: el lío de la economía que hoy tenemos con la ley de Presupuesto, que calculaba una estimación de crecimiento muy superior a la que se dio y a la que se va a dar", argumentó.