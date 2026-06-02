¿El auto más seguro? La camioneta adquirida por Orsi no alcanzó las cinco estrellas en las pruebas de choque

“Quiero que viaje en el auto más seguro del Uruguay”, aseguró el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , en diálogo con Subrayado tras conocerse que el presidente de la República, Yamandú Orsi, obtuvo una camioneta Hyundai Santa Fe del 2024 con un valor de mercado que ronda los US$80.000, pero que según lo que demostró pagó a US$ 54.000.

Pero, ¿efectivamente se trata del vehículo más seguro de su categoría?

Las pruebas de choque de la Euro NCAP revelan que el modelo Hyundai Santa Fe de 2024 que adquirió el presidente Yamandú Orsi previo a su asunción acumula 4 estrellas en las exigentes pruebas de seguridad de la organización que controla la seguridad de los automóviles en Europa. No existen pruebas sobre este vehículo en Latin NCAP, la vertical que se centra en los vehículos que llegan a América Latina.

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Aunque sigue siendo un vehículo sumamente seguro, el organismo rebajó su calificación a "adecuada" ese año pasando de cinco a cuatro estrellas a causa de un enganche del airbag que se encuentra junto a la cabeza del conductor.

¿Qué otras opciones más seguras existían en el mercado?

La camioneta Hyundai Santa Fe era una opción de buena relación calidad-precio en 2024, pero no era el vehículo más seguro del segmento que eligió el presidente.

Las líderes en seguridad en 2024 eran la Mazda CX-90 que cuenta con la certificación más alta (Top Safety Pick+) en el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS, por sus siglas en inglés), al igual que la camioneta Volvo XC90, ambas disponibles en el mercado local.

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Ambos vehículos tenían, en 2024, un precio superior a los US$ 100.000, por lo tanto más elevado que el de la Hyundai Santa Fe que, en ese entonces, tenía un valor de mercado que rondaba los US$ 80.000.

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Pero hay otra opción en una escala superior de seguridad (cinco estrellas en Euro NCAP), equiparable en prestaciones y con precio equiparable al de la Hyundai Santa Fe.

El modelo Sorento de Kia ofrecía las mismas cualidades que la Hyundai Santa Fe, el mismo motor y asistencias a la conducción en una plataforma casi idéntica, con la diferencia de que contaba con 5 estrellas en seguridad en Euro NCAP. Al igual que el vehículo elegido por Orsi su precio en el mercado local rondaba los US$ 80.000.

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En la misma línea, la camioneta Toyota RAV4 Hybrid también contaba con 5 estrellas de seguridad en Euro NCAP y un precio que rondaba los US$ 60.000. Este modelo tiene similares características que la SUV elegida por el presidente, aunque a nivel de confort, su formato es más pequeño que el de la Hyundai Santa Fe.

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¿Cómo es la camioneta del presidente?

La Hyundai Santa Fe en su modelo 2024 tiene espacio para 7 pasajeros en tres filas de asientos y un modelo de vanguardia con alta tecnología. La camioneta de más de cuatro metros de largo y gran espacio de almacenamiento en el baúl.

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Cuenta con una caja automática de ocho velocidades, un motor 1.6 litros Turbo de 4 cilindros y otro eléctrico de 47.7 kW.

En el interior dos pantallas de 12, 3 pulgadas, un tablero digital y otro multimedia; asientos calefaccionados y ventilados.