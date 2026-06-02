Gobierno avanza en conversaciones con astillero de Corea y con grupo francés para la construcción de nuevas OPV

Mientras se apresta a enviar una carta de intención al Reino Unido para oficializar el interés de Uruguay en adquirir las OPV que serán desafectadas de la Marina Real en 2028, el gobierno de Yamandú Orsi avanza en las conversaciones con embajadas para encargar la construcción de nuevas patrullas oceánicas.

El embajador de Corea del Sur, Wonil Noh, se reunió el viernes 22 de mayo con el comandante de la Armada Nacional , José Luis Elizondo , y los contralmirantes José Ruiz y César Ricciardi para desarrollar su oferta de transferencia de buques usados y confección de OPV nuevas a cargo de Hyundai Heavy Industries , según confirmaron a El Observador fuentes del gobierno.

El almuerzo de trabajo fue publicado por la propia Embajada de Corea bajo la consigna de dialogar “sobre posibles vías de cooperación para fortalecer la seguridad marítima del Uruguay”.

Si bien llevan el mismo nombre y tienen un origen común, el astillero Hyundai no es la misma marca que la que hoy está involucrada en la polémica por la compra de la camioneta de Orsi.

Un mes antes, el 20 de abril, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, recibió en la sede de la cartera a una delegación de Hyundai Heavy Industries y Posco para “discutir posibles formas de cooperación en relación con el proyecto OPV del gobierno de Uruguay”, según divulgó entonces la propia embajada.

Fuentes al tanto de las conversaciones explicaron a El Observador que la delegación coreana planteó un esquema de financiación a largo plazo y un posible acuerdo de cooperación que incluye la eventual transferencia de buques de su flota.

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Se trata en este caso de corbetas de combate de la clase Pohang que fueron desactivadas en los últimos meses, para las que se calcula que debería haber un adiestramiento de unos tres meses de la tripulación uruguaya, más trabajos de puesta a punto de entre seis meses y un año antes de incorporarlas a la flota de la Armada.

Asimismo, a través de Hyundai Heavy Industries –que de hecho firmó el año pasado un contrato con el gobierno de Perú para profundizar su presencia en la región–, los coreanos ofrecieron a Uruguay la construcción de patrullas oceánicas HDP 2200, el mismo tipo de buque que fue contratado en 2022 por la Armada de Filipinas.

Según supo El Observador, la propuesta contempla un plazo estimado de unos tres años de construcción a partir de la firma del contrato.

La oferta de los franceses

La duración de la obra es similar a la planteada también en estos últimos meses por Naval Group y la Embajada de Francia al Ministerio de Defensa, según confirmaron fuentes de la cartera.

El astillero en cuestión es Kership, integrante de Naval Group, el mismo que construyó patrullas oceánicas para la Armada de Argentina.

La compañía francesa también tuvo una reunión con Lazo y en marzo realizó una presentación técnica en el Comando General de la Armada. Los representantes, además, recorrieron el dique de la marina en el Cerro, según relataron las fuentes.

Offshore-Patrol-Vessel-87-Armada-Argentina-KERSHIP1- OPV fabricada por Kership para la Armada de Argentina Kership

Por otro lado, también se espera en las próximas semanas una reunión con Cotecmar, el astillero del Estado colombiano. Tanto esta última empresa como Kership y Hyundai ya se habían presentado a un primer llamado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, antes de que la administración resolviera avanzar con Cardama.

Asimismo, el prosecretario Jorge Díaz confirmó la semana pasada en Desayunos Informales que el gobierno manifestará al Reino Unido el interés uruguayo de recibir la transferencia de las OPV de la clase River que serán desafectadas de la Marina Real en 2028.

Una de las claves de estas embarcaciones es que no tienen hangar para helicópteros, lo que había sido uno de los requisitos excluyentes fijados por la Armada en 2021 para la compra de patrullas océanicas. De todos modos, en Defensa confían en que la función de rastreo puede ser cubierta con drones, al tiempo que las embarcaciones sí cuentan con un espacio para hacer maniobras de aprovisionamiento vertical.

Hyundai, las OPV preferidas de Wilson

De momento el gobierno no ha convocado a un llamado formal para oficializar las propuestas de las embajadas, aunque el presidente Orsi sí deslizó días atrás que calculan que cada OPV saldrá en el entorno de US$ 60 millones, un precio superior a los cerca de US$ 40 millones acordados por el gobierno anterior con el español Cardama. El mandatario también confirmó que avanzarán con compras “de Estado a Estado”.

De hecho, el excomandante Jorge Wilson ha dicho que priorizaron la oferta del astillero gallego por razones de tiempo y precio. El oficial retirado incluso confesó en la investigación administrativa resuelta por el Ministerio de Defensa que la propuesta de Hyundai era su preferida y que hasta le reprochó al entonces ministro Armando Castaingdebat por las prórrogas concedidas a Cardama pese a que los tiempos de entrega habían sido un factor excluyente para escogerlos.

_DIE3915.webp Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada. Archivo Diego Battiste

“Yo hablé con el ministro de turno por el plazo de construcción y le dije que se pasaba el plazo de los dos años, que no se podía hacer”, afirmó Wilson a la instructora. “Hice hincapié en el tema del plazo porque a mí me había gustado la coreana, que eran tres años, y por plazo y precio no se podía; y yo vi que (con Cardama) se pasaba el plazo de los dos años. Avanzaba el año 2023, y el grupo de Delpiazzo seguía, y fue ahí que le dije al ministro de turno que se había hecho tanto hincapié en el tiempo, y no se llegaba”, relató el excomandante, según consta en las actas a las que accedió El Observador.

Wilson contó luego ante la comisión investigadora del Parlamento que les había llamado la atención la propuesta de Cardama porque lograba mantener el precio aún cuando la Armada le exigía más prestaciones, lo que lo hacía sentirse como “un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí”.

“La respuesta de Cardama a eso fue que los lobbies de las OPV están todos manejando un precio muy similar por los márgenes de ganancia y ‘yo estoy por fuera de ese lobby, y la única opción que tengo es ir bajando el margen de ganancia a los efectos de poder ingresar’”.