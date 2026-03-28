Cómo son los tres OPV que Uruguay negocia comprar al Reino Unido: HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn

El gobierno de Uruguay considera con “interés” una oferta del Reino Unido por tres OPV pertenecientes a la Real Armada Británica, según confirmaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva. Se trata de una de las varias propuestas recibidas en Presidencia y en el Ministerio de Defensa tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Previstos para ser transferidos a la Armada Nacional Uruguaya cuando salgan de servicio en 2028, los buques clase River son oceánicos y con algunas similitudes con la clase Amazonas de la Marinha Brasileira. De 1700 toneladas de desplazamiento, sus construcciones fueron ordenadas en 2001 y comenzaron a operar en 2003.

Fueron seguidos por una cuarta unidad, el HMS Clyde, un poco más grande y con cubierta de vuelo, para luego ser continuada con el Batch II de 2000 toneladas y cubierta de vuelo, entre otros cambios.

Gobierno de Orsi ve con "interés" una oferta del Reino Unido de tres OPV de la Marina Real británica

En la proa de los buques patrulleros de la clase River se encuentra un montaje único que alberga un cañón Oerlikon de 30 mm, diseñado para defender a las fragatas de la Royal Navy contra misiles de corto alcance, granadas y explosivos.

HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn | ¿Cómo son los tres OPV que Uruguay negocia comprar al Reino Unido?

HMS Tyne

Los busques HMS Tyne, los primeros de la generación original de buques de la clase River de la Marina Real, entraron en servicios en 2003. Gracias a un sistema de rotación de guardias, pueden permanecer en el mar la mayor parte del año protegiendo la ZEE del Reino Unido.

Capaces de llevar a cabo operaciones de vigilancia e interdicción marítimas, pueden equiparse con diversas capacidades adicionales específicas para cada misión, incluyendo entrenamiento de navegación, misiones contingentes o apoyo a operaciones de búsqueda y rescate (SAR) o de seguridad de la vida en el mar (SOLAS).

HMS Mersey

Operados por una tripulación de aproximadamente 50 personas, los HMS Mersey desempeñan un papel clave en la seguridad marítima del Reino Unido.

Como unidades de alta disponibilidad, están listos para desplegarse con poca antelación. También apoyan el entrenamiento de navegación y lleva a cabo actividades de colaboración en defensa, fortaleciendo los vínculos con socios civiles, industriales, marítimos y militares.

HMS Severn

Los HMS Severn, buques gemelos HMS Mersey y Tyne, disponen de las capacidades y del entrenamiento necesarios para escoltar unidades de guerra extranjeros, realizar inspecciones de barcos pesqueros y defender la frontera.

Además, desempeñan hoy un papel único al proporcionar entrenamiento a los navegantes de la Marina Real, quienes se embarcan para realizar pruebas de pilotaje frente a la costa oeste de Escocia y el Canal de la Mancha.