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¿Qué jugador de la Celeste sos? Probá la nueva calculadora interactiva de El Observador para el Mundial 2026

A través de un cuestionario de cinco preguntas cotidianas, la herramienta analiza tu personalidad, tu liderazgo y tu manejo de la presión para asignarte uno de los ocho perfiles del plantel de la selección

2 de junio de 2026 5:00 hs
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Si alguna vez te preguntaste qué rol tendrías adentro de la cancha o qué futbolista de la selección uruguaya se te parece más cuando las papas queman, ahora podés sacarte la duda. En El Observador armamos la "calculadora Celeste", una propuesta interactiva pensada para que descubras qué jugador de este plantel llevás adentro.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es muy simple. Para empezar, vas a tener que responder un cuestionario de cinco preguntas basadas en situaciones de la vida cotidiana. No te vamos a preguntar de táctica ni en qué posición jugás, sino cómo reaccionás ante escenarios comunes del día a día.

Esas respuestas se cruzan de inmediato con una matriz de datos que evalúa tres aspectos clave de tu forma de ser: tu personalidad, tu manera de liderar y cómo manejás la presión cuando las cosas se complican.

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Una vez que el sistema procesa tus datos, te va a asignar uno de los ocho perfiles más marcados de la Celeste actual. Pero eso no es todo: la calculadora mide con precisión tus tres barras de juego fundamentales para el paladar uruguayo: garra, despliegue y polifuncional.

Cuando tengas tu resultado en pantalla, vas a poder compartirlo directamente en tus redes sociales desde el juego para comparar los atributos con tus amigos y ver quién es el verdadero capitán del grupo.

¿Estás listo para conocer tu perfil? Podés empezar a jugar haciendo clic acá abajo.

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