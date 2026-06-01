Mirá todos los detalles del avión de superlujo de US$ 200 millones en el que viaja Brasil al Mundial 2026 este lunes de noche

La selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti se encuentra en sus últimos momentos en su país antes de partir hacia el Mundial 2026. Mientras el técnico se concentra en la conformación del equipo para su debut en el torneo, la logística, incluyendo un avión de lujo, está lista.

La delegación brasileña partirá este lunes 1 a la hora 22 en un vuelo chárter desde el Aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, directamente a Newark, Nueva Jersey, ciudad elegida por la CBF para albergar al Scratch durante la Copa del Mundo. Se espera su llegada a la 7 de este martes 2.

El modelo de avión elegido es un Boeing 767-300 VIP, valorado en más de 1.000 millones de reales (US$ 200 millones). Cabe destacar que los traslados internos son responsabilidad de la FIFA.

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El avión cuenta con 96 asientos, todos reclinables, priorizando el descanso de los jugadores durante el vuelo de 10 horas a Estados Unidos.

De hecho, se trata del mismo avión que transportó a Palmeiras, Flamengo y Fluminense al Mundial de Clubes.

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A bordo viajarán los 23 jugadores (los que están en Europa viajan directamente), Carlo Ancelotti y todo su cuerpo técnico, personal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el equipo de comunicación y marketing, miembros de la junta directiva, el jefe de la delegación y el presidente, Samir Xaud.

Un detalle curioso es que el Boeing que llevará a Brasil a Nueva Jersey ya no se utilizará en el Mundial.

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Todos los vuelos internos, entre las ciudades sede, serán operados por compañías estadounidenses, mientras que el viaje de regreso, independientemente de la fecha, se realizará en un Airbus de la empresa Azul.

La selección brasileña debuta en el Mundial 2026 el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey. Seis días después, viajará a Filadelfia para enfrentarse a Haití, y el 23 cerrará la fase de grupos contra Escocia en Miami.

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Sin embargo, antes que nada, Brasil jugará un último partido amistoso en suelo estadounidense, ya que se enfrentará a Egipto el próximo sábado 6, en Cleveland.