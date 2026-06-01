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El lado más humano de Carlo Ancelotti y sus lágrimas tras una sorpresa de sus nietos con la mente en el Mundial 2026 con Brasil; mirá el video

El entrenador de la selección brasileña observó un mensaje que le preparó una cadena deportiva de ese país y lo emocionó mucho

1 de junio de 2026 16:45 hs

El director técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, vivió un momento especialmente emotivo en la antesala de lo que será el Mundial 2026. El DT del Scratch no pudo contener la emoción al ver un video de sus nietos, quienes le enviaron mensajes de apoyo llenos de cariño y espontaneidad.

“Abuelo, todos estamos contigo, ojalá ganes la Copa del Mundo”, le decían en uno de los fragmentos.

Y añaden: "Ojalá le ganemos a Francia y también a España”.

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Una iniciativa que logró su cometido en plena nota

Carlo Ancelotti era entrevistado por Globoesporte de Brasil, la cadena televisiva y periodística más importante del país y de Sudamérica.

En determinado momento de la nota, le dijeron a ver si reconocía a quienes lo iban a saludar, y allí le mostraron un video con todos sus nietos, quienes se encuentran en Italia.

La alegría de esos niños llevó a que la cara de Ancelotti cambiara por completo y comenzara a llorar de emoción.

El mensaje, cerrpo con un “mucha suerte en la Copa del Mundo, abuelo, te queremos”, y tocó la fibra del entrenador, que afronta el reto mundialista con la motivación añadida de su entorno más cercano.

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