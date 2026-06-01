El director técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, vivió un momento especialmente emotivo en la antesala de lo que será el Mundial 2026. El DT del Scratch no pudo contener la emoción al ver un video de sus nietos, quienes le enviaron mensajes de apoyo llenos de cariño y espontaneidad.
El lado más humano de Carlo Ancelotti y sus lágrimas tras una sorpresa de sus nietos con la mente en el Mundial 2026 con Brasil; mirá el video
El entrenador de la selección brasileña observó un mensaje que le preparó una cadena deportiva de ese país y lo emocionó mucho