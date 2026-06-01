Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÉMICA

Robert Silva presenta pedido de informes al MEC tras "bochorno" en anuncio de inversión para la Biblioteca Nacional

El senador colorado calificó de "improvisación total" el anuncio de una reforma para la Biblioteca Nacional del Uruguay que no tenía los fondos previstos para su concreción

1 de junio de 2026 16:37 hs
Fachada de la Biblioteca Nacional. Archivo

Fachada de la Biblioteca Nacional. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, anunció que presentará un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en busca de explicaciones por el "bochorno" del anuncio de un proyecto de reforma para la Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU), que no cuenta con los fondos previstos para su concreción.

Silva señaló en una rueda de prensa que el gobierno incurre en una "improvisación total", porque en la conferencia de prensa con dos ministros —Lucía Etcheverry, de Transporte y Obras Públicas, y José Carlos Mahía, de Educación y Cultura— y un jerarca de "rango ministerial" —por Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— se anunció una reforma para la biblioteca por unos US$ 30 millones, aunque la primera etapa costaría US$ 6 millones.

Más noticias

La reforma de la Biblioteca Nacional costará hasta 30 millones de dólares: qué plantea el plan de obras

Gobierno anunció una inversión de US$ 30 millones en la Biblioteca Nacional, pero no tiene previsto de dónde saldrán esos fondos

Robert Silva, líder del sector Crece del Partido Colorado
Robert Silva, líder del sector Crece del Partido Colorado

Robert Silva, líder del sector Crece del Partido Colorado

El senador colorado agregó que se trata de un proyecto "que nadie conoce" y adelantó que preguntará quiénes fueron los responsables de elaborar la reforma, dónde está el proyecto completo y si hubo contrataciones extraordinarias para diseñarlo.

"¿En calidad de qué hay esa cantidad de coordinadores y directores de la BNU?", se preguntó.

"Genera anuncios frustrados" la "improvisación total del gobierno", subrayó el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El proyecto de reforma de la biblioteca contó con la participación del dramaturgo Gabriel Calderón, quien lideró el proyecto por parte de la OPP y estuvo presente en la conferencia de la semana pasada, junto a la directora de la BNU, Rocío Schiappapietra, además de los jerarcas ya mencionados.

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Heladas, frío y posibles nevadas: qué pronostican los meteorólogos para este invierno en Uruguay

Las respuestas de Marcelo Bielsa tras anunciar la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y su vínculo con Luis Suárez: "A mí no me debe ninguna disculpa"

Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

Temas

robert silva Biblioteca Nacional

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos