Robert Silva presenta pedido de informes al MEC tras "bochorno" en anuncio de inversión para la Biblioteca Nacional

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, anunció que presentará un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en busca de explicaciones por el "bochorno" del anuncio de un proyecto de reforma para la Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU), que no cuenta con los fondos previstos para su concreción.

Silva señaló en una rueda de prensa que el gobierno incurre en una "improvisación total", porque en la conferencia de prensa con dos ministros —Lucía Etcheverry, de Transporte y Obras Públicas, y José Carlos Mahía, de Educación y Cultura— y un jerarca de "rango ministerial" —por Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— se anunció una reforma para la biblioteca por unos US$ 30 millones, aunque la primera etapa costaría US$ 6 millones .

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El senador colorado agregó que se trata de un proyecto "que nadie conoce" y adelantó que preguntará quiénes fueron los responsables de elaborar la reforma , dónde está el proyecto completo y si hubo contrataciones extraordinarias para diseñarlo.

"¿En calidad de qué hay esa cantidad de coordinadores y directores de la BNU?", se preguntó.

"Genera anuncios frustrados" la "improvisación total del gobierno", subrayó el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El proyecto de reforma de la biblioteca contó con la participación del dramaturgo Gabriel Calderón, quien lideró el proyecto por parte de la OPP y estuvo presente en la conferencia de la semana pasada, junto a la directora de la BNU, Rocío Schiappapietra, además de los jerarcas ya mencionados.