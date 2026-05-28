Gobierno anunció una inversión de US$ 30 millones en la Biblioteca Nacional, pero no tiene previsto de dónde saldrán esos fondos

La “ Biblioteca Nacional del futuro”, de la que se viene hablando desde hace un año, en el anterior Día del Libro cuando se llegó a cerrar el edificio al público por las numerosas crisis que enfrenta, fue finalmente anunciada este martes en una conferencia de prensa con la plana mayor de Cultura, OPP y Obras Públicas. Allí el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció que la proyección es que la transformación costará en el torno de los US$ 30 millones, de los cuales US$ 20 millones serían para las obras edilicias de la institución.

Mahía, junto a la directora de la Biblioteca Rocío Schiappapietra, el dramaturgo Gabriel Calderón (quien lideró el proyecto por parte de OPP), el director de OPP, Rodrigo Arim, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que el proyecto de la Biblioteca Nacional incluirá tres “dimensiones” que tienen que ver con lo patrimonial, lo público y lo territorial.

“Los fondos, por supuesto, son estatales”, explicó Mahía. “El financiamiento es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la proyección de intervenciones que se van a hacer en torno a fondos metropolitanos. Tenemos que tener muchos cuidados con los aspectos patrimoniales, y eso te hace ser muy prudente a la hora de señalar cada etapa. La etapa inicial la inversión sería de US$ 6 millones, pero la etapa final está pensada para irse hasta los 30” , agregó el ministro.

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El Observador se interesó en conocer de dónde saldrían esos fondos ya que de las declaraciones del ministro no había quedado claro.

Desde Presidencia se respondió que “no está prevista una inversión de US$ 30 millones para este período”. Se agregó que esa cifra es el cálculo estimado de lo que saldría, excediendo períodos de gobierno, un plan maestro de remodelación de la Biblioteca Nacional.

Las fuentes señalaron que esa cifra de entre US$ 20 y US$ 30 millones surge de los primeros cálculos que hicieron de todo el proyecto, excediendo gobiernos pero la inversión final dependerá de cuán a fondo se llegue. Se insistió en que no está previsto que ese dinero se consiga y ejecute en este quinquenio, ni que estará incluido en la Rendición de Cuentas. Por el contrario, lo definen como un “esfuerzo en etapas que va a exceder al gobierno de turno y que el lanzamiento es de una especie de plan maestro que guía etapa a etapa”.

Para Presidencia, incluyendo el presidente Yamandú Orsi, existe una preocupación de que esto se vaya concretando. Pero se señaló que no hay una asignación de recursos.

En la conferencia del martes, las autoridades mencionaron que la etapa inicial de la inversión será de US$ 6 millones. Señalaron que la primera etapa abarca más de 2.500 metros cuadrados y en ella se trabajará sobre la relocalización y reorganización de los depósitos y el archivo que se encuentra en los dos subsuelos del edificio. También incluye la restauración de la fachada y de la planta baja.

Al repreguntar sobre esa primera etapa y los US$ 6 millones, las fuentes de Presidencia explicaron que las cifras que se manejaron son números informales y se relativizó ese monto. De todos modos, señalaron que para financiar esta primera etapa puede haber varias maneras de hacerlo. Se reiteró que el dinero no es lo central porque son cálculos que hicieron con "estimaciones".

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, afirmó el martes que las obras ya comenzaron, que se hizo un “monitoreo de las salas climatizadas” y que se está terminando el pliego para licitar la incorporación de las tecnologías que permiten la conservación del archivo. Agregó que se realizó la impermeabilización de los pórticos de la entrada, y se comenzará a trabajar en el revestimiento de la fachada y su limpieza.

Calderón afirmó que van a trabajar "tres años en la relocalización y reorganización de varios depósitos que están bien, pero necesitan estar mejor". Afirmó que están buscando un depósito externo para lo que necesita ser guardado. "Eso no es tan sencillo, pero está dentro del plan que estamos desarrollando. Ojalá no sea un problema solo locativo, sino cómo hacemos para proteger y poner eso a disposición”.

Se anunció que en la etapa de diseño y diagnóstico, intervendrán la Comisión de Patrimonio y la Intendencia de Montevideo, para abrir una nueva apertura en la peatonal de la calle Emilio Frugoni, frente a la Universidad.

En una entrevista con El Observador en octubre pasado, Calderón había explicado el concepto de la biblioteca del futuro, que sigue siendo un espacio de acumulación de conocimiento (dividido en libros, cuadros, objetos, manuscritos, documentos, papelería, animales embalsamados y hasta vestidos de novia) que buscaría ofrecer otras formas de acceder a ese conocimiento.

Consultado en ese momento sobre el aspecto presupuestal del plan, el dramaturgo había dicho que los presupuestos no serían absorbibles únicamente por el MEC pero también reconocía que el gobierno tendría sus restricciones. "Lo fundamental es que logremos que este trabajo sea comprendido por todos las ciudadanos. Este cambio de la Biblioteca Nacional va a tocar a las bibliotecas públicas del país, de los departamentos y localidades que no están Montevideo", aseguró.