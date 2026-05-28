Compras web en el exterior: máximo histórico en mes previo a los cambios en la franquicia

El régimen de compras web en el exterior tuvo modificaciones que comenzaron a regir desde este mes. El cambio en la franquicia trajo algunas incertidumbres en los consumidores que optaron por adelantar sus pedidos y generaron el máximo histórico de encomiendas llegadas al país.

Entre enero y abril de este año llegaron 973.057 compras web provenientes del exterior , básicamente a través de la tienda china Temu , según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En la comparación interanual, los envíos aumentaron 60,9% y fueron el récord cuatrimestral .

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Además, en abril se registró el máximo histórico mensual desde el comienzo de la franquicia hace más de una década con 252.574 encomiendas . La cantidad muestra que el promedio diario de operaciones fue de 8.419.

En los cuatro meses del año, los productos más adquiridos fueron vestimenta y manufacturas textiles; juguetes, juegos y artículos para recreo. También llegaron máquinas, aparatos y sus partes; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración) y relojes e instrumentos musicales.

Compras web Foto: Pexels

Hasta el 1º de mayo, el régimen de encomiendas internacionales permitía un máximo de 3 compras al año por hasta US$ 200 cada una. Con esos requisitos, los productos ingresaban exentos de impuestos. La modificación más importante que rige desde este mes es que las compras efectuadas en China pasaron a estar gravadas con IVA (22%). También se generó una variación con las que se realizan en Estados Unidos.

La nueva disposición marca que para tres veces al año por hasta US$ 200 cada una siguen exentas, tal como establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado entre Uruguay y Estados Unidos. Pero la compra que supere ese importe debe pagar el impuesto de 22%.

A su vez, el decreto reglamentario del nuevo régimen de encomiendas (del 19 de marzo pasado) indica que la compra web en el exterior y el pago deben ser realizados por la misma persona.

Por eso solicita al comprador que autorice a las administradoras de las tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos de dinero electrónico a suministrar la información “necesaria y suficiente” a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para que corrobore el requisito anterior. Además le pide que se registre como usuario de la franquicia de encomiendas internacionales.

Estos últimos dos puntos generaron cierta alarma en los consumidores ante una posible violación del secreto bancario. Sin embargo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dejó en claro durante un almuerzo empresarial que esa no era la intención.