Fiscalía pedirá imputación de los titulares de Pérez Marexiano por estafa

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas pedirá la imputación a la Justicia de Pedro Pérez y Carlos Pérez, los titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano por el delito de estafa. Según supo El Observador, la fiscalía ya pidió la audiencia al juzgado de Crimen Organizado a cargo de la jueza Diovanet Olivera pero aún no se fijó la fecha.

Los Pérez tenían medidas cautelares desde diciembre de 2025 y hasta el 20 de junio, a pedido de la fiscalía que había argumentado que informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado daban cuenta de transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil.

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En esa audiencia de diciembre, la fiscal también se refirió a que uno de los indagados le había vendido los autos a sus hijas, autos de alta gama, y que justo los traspasó después de que comenzaron a presentarse las denuncias por la estafa de la corredora de bolsa.

Según señalaron las denuncias que viene tramitando la fiscal Fleitas y su equipo, hay indicios de que los titulares de Pérez Marexiano no controlaron lo hecho por Ignacio González Palombo, quien se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que supuestamente invertía en la bolsa de Estados Unidos, pero estafó a sus clientes y se quedó con su dinero.

González Palombo fue imputado el 26 de febrero pasado por un delito continuado de estafa y falsificación de documento. La fiscalía alegó que González creó un "escenario de humo", en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes y el dinero depositado "nunca se recuperó".

Si bien los Pérez denunciaron a González Palombo, representados por el abogado Jorge Barrera, la fiscalía entiende que formaron parte de las maniobras. Entre las pruebas que agregaron los denunciantes, figuran mails en los que González Palombo copiaba a los Pérez, así como aparecían copiados otros mandos medios de la firma. También hay clientes que alegaron haber sido citados por González a la empresa y haberse reunido con él estadno los Pérez en la misma oficina.

Barrera amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma, sino a la cuenta personal de González.

Sin embargo, el propio González Palombo apuntó hacia los Pérez. En la audiencia en la que resultó imputado su abogado, Augusto Fernández dijo que la maniobra "no se pudo mantener en un solo pie, es muy grande para que haya un solo responsable”.

El abogado adjudicó al "gran desorden administrativo" que había dentro de la empresa y a la "falta de controles", la necesidad de González y de la firma de "entrar en maquillajes de estados contables”. “Era tal el tema de la iliquidez de la empresa que había que buscar una solución salvadora que podía haber pasado por la inversión en criptomonedas”, dijo Fernández en relación a que en mayo se comenzó a manejar ese tipo de inversión.

También figura como indagada Tamara Taube, quien fue socia de González en un podcast sobre de inversiones, y lo ayudaba a conseguir clientes en México, donde vive. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, Taube ya declaró por Zoom desde México ante la fiscalía y alegó haber sido engañada también por González Palombo.

En diciembre el Banco Central (BCU) resolvió la disolución y liquidación de la Compañía de Valores Sociedad de Bolsa S.A Pérez Marexiano, y designó a la contadora Ana Chaves como "liquidador delegado".