/ Opinión / Pérez Marexiano

Pérez Marexiano: qué deben saber sus clientes sobre la disolución de la sociedad de bolsa

La especialista en litigios y arbitraje de Bragard Abogados analiza los diferentes escenarios que se abren para los clientes de la sociedad de bolsa luego de que el Banco Central dispusiera su disolución y liquidación

22 de enero 2026 - 13:16hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens
El Observador | Andrea Ramírez

Por  Andrea Ramírez

Encargada de Litigios y Arbitraje en Bragard Abogados

¿Qué fue lo que resolvió el Banco Central respecto de Pérez Marexiano?

Poner fin a la actividad de la sociedad y abrir un proceso de liquidación administrativa, designando a un liquidador que pasa a encargarse de ordenar la situación de la empresa. No se trata de una quiebra judicial, sino de un procedimiento previsto por la normativa del mercado de valores. La sociedad cesa definitivamente como intermediario de valores.

¿Esto significa que los clientes pierden su dinero o sus inversiones?

No necesariamente. En principio, los fondos y valores de los clientes no deberían formar parte de la liquidación de la empresa, siempre que hayan estado correctamente separados del patrimonio de la sociedad, como exige la regulación.

¿La liquidación por el Banco Central soluciona automáticamente el problema de los inversores?

No. La liquidación no implica automáticamente la devolución del dinero a los clientes. Esta medida no sustituye las acciones civiles o penales que los inversores entiendan deban promover para recuperar su capital. La restitución de fondos no es automática y depende de que los inversores actúen activamente para resguardar sus derechos.

¿Qué pasa ahora con los activos de los clientes?

El liquidador deberá identificar los saldos y posiciones de cada cliente; y notificarlos formalmente. A partir de ese momento, los clientes deberán presentarse dentro de los plazos que se establezcan para reclamar sus activos o hacer valer sus derechos.

¿Todos los clientes están en la misma situación?

No. Cada caso es distinto. Depende, por ejemplo, de si el cliente tenía dinero en cuenta o títulos valores, o de cómo estaban custodiados esos activos, o de la documentación que pueda acreditar la posición. Por eso, no existe una única respuesta válida para todos.

¿Cuál es la diferencia entre ser acreedor y reclamar activos propios?

Es una diferencia importante. Un acreedor reclama una deuda dentro del proceso de liquidación. Un cliente que puede demostrar que es dueño de valores que estaban separados del patrimonio de la empresa y puede pedir su restitución, lo que suele tener un tratamiento distinto.

¿Puede haber responsabilidades adicionales?

Eso dependerá de cada situación concreta. La disolución, por sí sola, no implica automáticamente responsabilidad de terceros, pero en algunos casos puede ser necesario analizarlo con mayor detalle.

¿Los clientes extranjeros participan en igualdad de condiciones en la liquidación?

Sí. Los clientes extranjeros tienen los mismos derechos que los uruguayos dentro del proceso de liquidación y en eventuales acciones judiciales en Uruguay.

¿Qué es el perfil de riesgo de un inversor?

El perfil de riesgo es la clasificación obligatoria que debe realizar el intermediario de valores para determinar la tolerancia al riesgo del cliente y sus objetivos de inversión.

¿El perfil de riesgo debe constar por escrito?

Sí. La normativa exige un formulario de perfil del cliente, una estrategia de inversión acordada y constancia de aceptación expresa. La ausencia de estos documentos es un fuerte indicio de irregularidad.

¿Qué son los poderes de libre administración?

Son poderes mediante los cuales el cliente autoriza al intermediario a operar sin consultar previamente cada transacción, pero dentro de límites muy precisos. Esto no significa que el intermediario omita informar al cliente sobre las inversiones realizadas y el verdadero estado de sus cuentas.

Aún existiendo poderes, el intermediario debe respetar el perfil de riesgo del cliente; cumplir la estrategia de inversión pactada; informar periódicamente las operaciones realizadas y actuar con lealtad, diligencia y transparencia.

¿Qué deben hacer ahora los inversores afectados?

En términos generales, deben identificar y documentar el crédito o sus valores (monto invertido, fechas, transferencias, contratos); presentarse correctamente en el proceso de liquidación; analizar si corresponde iniciar acciones civiles y/o penales contra responsables individuales y evaluar la solicitud de medidas cautelares para evitar la desaparición de activos. Cada situación debe analizarse en forma individual.

¿La liquidación impide reclamar daños y perjuicios?

No. La liquidación no impide reclamos por daños y perjuicios; acciones contra directores, directores de hecho, asesores no autorizados u otros terceros; ni reclamos por inversiones incompatibles con el perfil de riesgo del cliente.

¿Por qué es importante el asesoramiento legal en esta etapa?

Porque la liquidación tiene plazos, exige presentaciones formales y puede coexistir con acciones judiciales paralelas.

