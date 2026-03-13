EEUU incluyó a Uruguay en una lista de países a investigar por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos , que depende directamente de la oficina ejecutiva del presidente Donald Trump, incluyó a Uruguay en un listado de 60 países a ser investigados por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso .

El listado se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China . Según el comunicado divulgado por el gobierno estadounidense, las investigaciones "determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense ".

Además de Uruguay, hay varios países de América Latina incluidos en la lista , como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela , entre otros.

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El representante comercial Jamieson Greer declaró que el ingreso de productos elaborados mediante el trabajo forzoso obliga a los estadounidenses a "competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso".

"Estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado las medidas suficientes para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, señala el escrito publicado por el gobierno estadounidense.

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La investigación, además, indagará si los países incluidos en la lista incurren en acciones, políticas o prácticas "irrazonables o discrminatorias" que "obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

A través de la investigación, el representante comercial entrará en contacto con los gobiernos de los países a investigar y celebrará audiencias el 28 de abril de 2026.

Consultados al respecto por El Observador, desde la Cancillería declinaron hacer comentarios sobre esta investigación que llevará adelante el gobierno de Trump.

El presidente estadounidense ha impulsado el rol de su país como potencia regional, lo que llevó al gobierno a intervenir en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y juzgarlo en EEUU por supuestos crímenes vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

Pero más recientemente, Trump lanzó el "Escudo de las Américas", una alianza de cooperación militar que busca combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Está integrado por líderes asociados a la derecha, como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast (Chile).

A esa alianza no fue invitado Uruguay, algo que según el presidente Yamandú Orsi constituyó un hecho "raro". "Creo que lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos", afirmó en una rueda de prensa realizada este jueves.

La lista completa de países incluidos es esta: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Las Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

"Jugar sus cartas"

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry recogió la noticia dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial y advirtió que el contexto internacional puede suponer una oportunidad para que Uruguay se convierta en un "proveedor confiable frente a sus competidores cuestionados".

"Esta es una señal de que el enfrentamiento con China se pone en serio. Son dos señales: 1) para China mostrando que van a pelear hasta el mercado uruguayo... 2) para las empresas americanas aun en China para que aceleren el near shoring. Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce", escribió Bordaberry.