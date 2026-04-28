Aduanas postergó la puesta en marcha del IVA a compras web a Estados Unidos: qué pasa con el resto

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) postergó hasta el 1° de julio de este año la implementación del IVA a las compras web que se realicen a comercios de Estados Unidos.

De esta manera, estas compras seguirán exentas de IVA hasta que resuelva la mejor forma de aplicar el impuesto, para no interferir con el acuerdo comercial vigente entre Uruguay y Estados Unidos.

El resto de las compras web —es decir, aquellas realizadas desde Uruguay a países que no sean Estados Unidos — pasarán a facturar IVA desde el 1° de mayo , tal como había sido anunciado por las autoridades y que formaba parte de los cambios previstos en el Presupuesto Nacional, conocidos como " impuesto TEMU ".

Nuevo régimen de compras web en el exterior por franquicias: qué cambiará para el usuario y cómo se facturará el IVA

De esta manera, si un usuario intenta hoy hacer un pedido a la plataforma china TEMU ya tendrá facturado en el pedido el IVA, ya que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclararon a El Observador que el impuesto se carga según la fecha de llegada del paquete (que entraría en mayo) al país.

La decisión de la DNA de postergar la puesta en marcha de la facturación del IVA a las compras realizadas a Estados Unidos fue informada por el organismo a través de un comunicado, luego de que la implementación de este impuesto generara críticas de operadores logísticos, como los couriers, que habían pedido postergar la puesta en marcha.

El comunicado de la DNA sostiene que se resolvió "prorrogar hasta el 1° de julio de 2026 la fecha de exigencia del cumplimiento de las disposiciones para el tratamiento de la exoneración del IVA en envíos postales internacionales y crear un grupo de trabajo con la Cámara Uruguaya de Couriers para evaluar la evolución del registro y posibles medidas adicionales de facilitación".

¿Qué quiere decir esto? Como Uruguay y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial vigente que no permite cobrar impuestos a las compras realizadas por hasta US$ 200 de productos estadounidenses, la DNA había resuelto abrir un registro para inscribir a todas las empresas que reunían las condiciones para quedar exentas de pagar este impuesto.

Pero la complejidad radica en que las compras por encima de US$ 200 sí deberán facturar IVA. Y con la puesta en marcha de los cambios previstos por el gobierno, las personas seguirán teniendo tres envíos por franquicia al año, pero por hasta US$ 800 entre los tres.

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Antes, el régimen establecía que los ciudadanos podían hacer tres envíos al año pero por US$ 200 cada uno. Ahora, entonces, los ciudadanos tendrán un total de US$ 800 a gastar bajo el régimen de franquicias, pero lo podrán repartir entre una y tres veces, según entiendan conveniente.

La implementación de este impuesto se incluyó en el Presupuesto Nacional, como una forma de atender el reclamo de comerciantes locales ante la irrupción del gigante chino TEMU y otras plataformas similares que venden —y envían— productos a muy bajo costo.

Como un efecto asociado a estas plataformas, en 2025 se alcanzó un pico histórico de envíos postales internacionales con 2.824.550 paquetes que llegaron a Uruguay, según los datos de Aduanas, que este viernes en el comunicado sostuvo que los envíos que provienen de Estados Unidos representan el 12% del total que llega al país.

Respecto al ránking de mercaderías, el top 10 lo encabezan los productos del rubro vestimenta y textiles, juguetes, juegos y artículos de recreación, o máquinas y aparatos electrónicos.