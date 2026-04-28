Uruguay traslada preocupación a la OMC por reclamo brasileño de dumping en exportaciones de leche en polvo

Desde hace años, productores brasileños reclaman por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones uruguayas de leche en polvo . Para las próximas semanas se esperan los resultados de una investigación retomada sobre fines de 2025 que determinó, de manera preliminar, la existencia de esas prácticas. En ese escenario, autoridades uruguayas expondrán su preocupación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) .

El reclamo se volvió a instalar con una denuncia de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) de fines de 2024 que fue presentada ante la Secretaría de Comercio Exterior. Allí se solicitó una investigación por dumping en las ventas de leche en polvo de Argentina, que luego incluyó a Uruguay .

El documento estableció que el precio normal de la leche en polvo uruguaya por kilo sería de US$ 7,91 para el mercado interno. Luego tomó el valor FOB y el volumen de las importaciones brasileñas de 2023 para obtener un precio de referencia.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de abril

La conclusión fue que el kilo de leche en polvo de Uruguay a Brasil tuvo un precio promedio de US$ 3,79. Entonces se configuraría una práctica de dumping, ya que Uruguay estaría vendiendo un producto al exterior a un precio menor que el del mercado interno.

A eso se sumó una reciente “nota técnica” de mediados de este mes del Departamento de Defensa Comercial (Decom) de Brasil, informada por el diario argentino La Nación, que concluyó de manera preliminar que existen pruebas de supuestas prácticas desleales que causaron daño material a los productos de leche del país limítrofe entre 2021 y 2023.

El documento afirmó que los exportadores argentinos y uruguayos –entre los que se cuentan Conaprole, Claldy, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos– manejaron márgenes de dumping de entre 3,7% y 61,4%, al tiempo que el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado" a base de "precios por debajo de los costos de producción locales".

DSC02213 x.JPG Exportaciones de lácteos: lidera la leche en polvo entera. Conaprole

La postura brasileña generó una respuesta a nivel local. El presidente de la Federación de la Industria Láctea (FTIL) y CEO de Conaprole, Gabriel Valdés, dijo a El Observador que Uruguay tiene hasta el 4 de mayo para presentar una defensa ante el Decom. El informe de la oficina brasileña se conocerá el 18 de mayo y de allí pasará a una instancia final en el Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex), integrado por los ministerios de Economía, Ganadería, Agricultura y Energía, entre otros. El dictamen definitivo será el 11 de junio.

Pero en paralelo, Uruguay lleva adelante otras acciones. Valdés informó que autoridades locales, junto a una delegación argentina, plantearán este martes la preocupación por el reclamo de Brasil en el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. “No es un litigio, pero sí un llamado de atención y un planteo formal en Ginebra”, señaló el presidente de la FTIL.

En la industria láctea local llama la atención el recorrido del reclamo de dumping. El empresario relató que la primera denuncia de los productores brasileños fue desestimada por el Decom en agosto del año pasado y esa decisión fue ratificada en noviembre. Sin embargo, la investigación fue reimpulsada en diciembre por el actual vicepresidente brasileño Geraldo Alckim cuando todavía era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio.

“Ahí se prendió una luz naranja porque el tema salió de un carril técnico con la intervención del vicepresidente y ahora la luz es roja porque hay una determinación preliminar”, dijo Valdés.

Desde su visión, el comienzo de la investigación fue ilegítimo, ya que la competencia desleal -si la hubiera- tendría que ser con la industria de la leche en polvo de Brasil y no con los productores lácteos. “La ilegitimidad es porque el producto no es el mismo”, añadió.

“Para que exista el dumping hay que demostrar que hay daño a la industria brasileña de leche en polvo y que las exportaciones son las responsables del daño”, explicó.

Además recordó que Uruguay exporta a 75 países a precios internacionales. “El mercado interno no puede ser considerado el valor normal para saber si hay dumping o no; no está bien compararlo así”, afirmó.