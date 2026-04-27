García convoca a Negro al Parlamento por incautación en Argentina de precursores químicos que salieron de Uruguay: "¿No seremos un país de producción?"

El senador blanco Javier García convocará al ministro del Interior, Carlos Negro , al Parlamento por la incautación en la frontera de Argentina con Bolivia de un cargamento de 35 toneladas de precursores químicos que habían salido de Uruguay a través de Fray Bentos.

Los precursores químicos son sustancias que pueden ser utilizadas para producir, fabricar o preparar estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de "efectos semejantes", según la definición de la legislación uruguaya que regula su uso. En el mundo del crimen organizado los precursores químicos son las sustancias que se utilizan para elaborar drogas sintéticas .

García sostuvo en una rueda de prensa que el mes pasado se incautó en el paso internacional Aguas Blancas (Argentina)-Bermejo (Bolivia) este cargamento de 35 toneladas de precursores químicos que habían partido de Uruguay y viajado por Argentina.

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El senador dijo que la carga viajaba con documentación "apócrifa o falsa" , lo que hace pensar que "no iba, aparentemente, en un curso legal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2048806295231156633&partner=&hide_thread=false Citamos al ministro Negro, por incautación en Argentina de precursores químicos que salieron de aquí por el puente de Fray Bentos, rumbo a Bolivia, con documentación falsa. pic.twitter.com/bU2ow80hLo — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 27, 2026

El Ministerio de Seguridad de Argentina divulgó el pasado 18 de marzo la noticia de la detención de dos personas —de origen boliviano— que viajaban con 35 toneladas de acetato etílico y documentación falsa. El acetato etílico es utilizado para fabricar cocaína o pasta base de cocaína, pero también tiene otros usos no asociados al crimen organizado, como la elaboración de pinturas, pegamentos o quitaesmaltes, entre varios otros usos.

El comunicado de las autoridades argentinas señala que la carga viajaba en dos camiones con semirremolque que partieron desde Fray Bentos con destino final a Cochabamba, en Bolivia.

La empresa propietaria de la carga, la firma transportista y los vehículos "carecían de la inscripción obligatoria", según el Ministerio de Seguridad argentino.

El senador García dijo que había consultado a Negro sobre este tema en la pasada interpelación en el Senado, pero que el ministro no dio respuestas.

Ahora, entonces, buscará conocer si hay algún cambio en la participación de Uruguay en el "mundo del crimen organizado".

"Uruguay empezó siendo un país de tránsito, después pasó a ser de acopio y la pregunta es: ¿ahora no seremos un país de producción?", se preguntó.

El senador nacionalista consideró que la información es "grave" y que su objetivo es saber cuál es la "ruta de los precursores químicos". "¿Fue un episodio inicial, primario o estamos ante otro tipo de ruta o de frecuencia? Tenemos temas que repercuten directamente en la seguridad del Uruguay".