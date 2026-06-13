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Justicia de Bolivia negó pedido de libertad de la hermana de Sebastián Marset y seguirá en la carcel

Tatiana Marset fue detenida el 13 de marzo, el mismo día en que fue capturado Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz

13 de junio de 2026 16:21 hs
Tatiana Marset

En las últimas horas, la Justicia de Bolivia rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa de Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, por lo que continuará recluida en la cárcel de Palmasola mientras avanza la investigación en su contra.

Durante este viernes tuvo lugar una audiencia de apelación en territorio boliviano donde su defensa buscó revertir la medida cautelar en su contra y obtener su liberación, pero el planteo fue rechazado por la Justicia.

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En declaraciones recogidas por el medio boliviano El Deber, el fiscal asignado al caso, Gomer Padilla, explicó que el pedido fue analizado por el juez competente, quien concluyó que persisten elementos que justifican la detención preventiva.

"El juez ha resuelto negar la medida de cesación a la detención preventiva en el entendido de que siguen latentes los riesgos procesales con relación al peligro de fuga", señaló.

Marset fue capturada junto a otros ciudadanos extranjeros y en posesión de armas de fuego de grueso calibre. Padilla indicó que son cuatro las personas que permanecen bajo investigación en el marco del caso tras la detención de Sebastián Marset en el barrio Las Palmas.

"La hermana de Marset es investigada por tráfico de armas, portación y tenencia ilegal de arma de fuego, que son los principales delitos, donde dentro de este caso son cuatro las personas investigadas", afirmó el fiscal.

Con esta resolución, la hermana del narcotraficante uruguayo continuará detenida en el penal de Palmasola mientras se desarrollan las actuaciones judiciales y la investigación del Ministerio Público.

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