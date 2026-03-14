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VIDEO: la sonrisa de la hermana de Sebastián Marset durante la presentación de detenidos

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó operaciones del narcotraficante

14 de marzo 2026 - 19:19hs
hermanamarset

Tatiana Marset Alba, que se presume es media hermana de Sebastián Marset, fue detenida este viernes en Santa Cruz de la Sierra durante el megaoperativo para capturar al narcotraficante uruguayo, quien fue enviado a Estados Unidos y ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad.

Al igual que varios hombres, Marset Alba fue atrapada durante los allanamientos en dos casas que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante, que se encontraba prófugo.

Inicialmente las autoridades habían indicado que eran cuatro los detenidos —tres hombres y una mujer— además de Sebastián Marset, pero este sábado presentaron a cinco personas ante los medios de comunicación locales. Marset Alba fue la única que ingresó y salió de la sala con una sonrisa, según muestra un video difundido por el medio Unitel.

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De los cuatro detenidos, solo ella es uruguaya. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dijo el viernes en declaraciones consignadas por el medio local El Deber que "el Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar si la mujer es hermana, sobrina o posee otro grado de familiaridad con el capo uruguayo".

Tatiana tiene los mismos dos apellidos que Diego, medio hermano de Sebastián Marset que estuvo detenido en Brasil entre fines de 2023 e inicios de 2024, señalado por moverse con identidades variadas.

A diferencia de lo que ocurrió con Marset, se espera que su familiar y los otros detenidos sean juzgados en Bolivia.

Marset encarcelado en Estados Unidos

Tal como informó El Observador en esta nota, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó durante una conferencia de prensa que "el señor Marset hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, una cárcel de alta seguridad".

"El operativo ha sido casi perfecto, podría haber sido una matanza o que escapara Marset, como escapó en una anterior oportunidad", dijo en referencia a un operativo fallido que se realizó en la misma ciudad en 2023.

Según Paredes, esta detención es "una prueba" de que "la organización de Marset no se dio cuenta" de que en Bolivia cambiaron las autoridades, ya que el narcotraficante ya no encuentra "colaboración" porque el gobierno "ya no está penetrado".

Durante la conferencia también se presentaron elementos incautados en los distintos allanamientos realizados en las últimas horas, entre ellos paquetes de drogas, armas y vehículos.

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