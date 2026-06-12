"A la ministra le pido que se ponga en el lugar de madre": allegados a Soledad Barrera marcharon pidiendo justicia

Familiares y allegados a Soledad Barrera , la pediatra que murió por complicaciones derivadas de una mala praxis en una operación de vesícula , marcharon por la Avenida 18 de Julio pidiendo justicia.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , definió rebajar de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a la anestesista, lo que causó la desaprobación de la familia.

" A la ministra le pido que se ponga en el lugar de madre y que piense lo que está haciendo, porque mañana le puede pasar a ella", dijo Rosario Barrera , madre de Soledad, en diálogo con Subrayado de Canal 10. La madre confesó que quería que la anestesista estuviera presa "y que le quitaran el título de por vida".

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"Sé que a mi hija nadie me la devuelve, pero sí pido que no haya más María Solead Barrera, que esto nunca más pase ", agregó. "La anestesió y no la monitoreó ni la oxigenó ", agregó la madre en diálogo con Telenoche de Canal 4.

El caso viene desde el año 2023 y ocurrió en el SMI. La pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que murió.

Este viernes, el periodista Ignacio Álvarez publicó en sus redes un documento interno del block quirúrgico del Hospital Italiano que advertía en marzo de 2024 sobre presuntas irregularidades en el desempeño de la anestesista Inés Miralles y señalaba conductas que el equipo médico consideraba compatibles con un "probable abuso de sustancias" como el fentanilo.

Rosario afirmó que la meta de su hija era ser médica y que lo consiguió "con mucho sacrificio", un proceso que la llevó incluso a vender comida para costearse los estudios debido a su situación económica.