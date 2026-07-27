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Una adolescente de 13 años mató a su abuela de 81 y dijo que actuó por una orden recibida en un juego online

Durante su declaración ante los investigadores, la adolescente confesó el homicidio y aseguró que actuó luego de recibir una orden a través de un juego online internacional

27 de julio de 2026 7:20 hs
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Una adolescente de 13 años confesó ante investigadores del Departamento de Homicidios haber asesinado a su abuela de 81 años y declaró que actuó tras recibir una orden a través de un juego online internacional, según la información primaria del caso, dijeron a El Observador fuentes de la Guardia Republicana.

El homicidio ocurrió este domingo en un complejo de viviendas para pasivos ubicado en la zona de Aparicio Saravia y Burgues, en Montevideo.

La alerta fue dada por vecinos del complejo, que escucharon gritos provenientes del apartamento donde vivían la mujer y su nieta. Los residentes concurrieron a la Seccional 17 para dar aviso a la Policía.

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Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda encontraron a la octogenaria sin vida y a la adolescente en el lugar. La menor residía junto a la víctima.

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. De acuerdo con la información primaria, recibió al menos siete puñaladas, aunque otras versiones manejadas durante la investigación indican que las lesiones podrían haber sido más numerosas. En la escena fueron incautadas varias armas blancas, que serán sometidas a pericias.

Durante su declaración ante los investigadores, la adolescente confesó el homicidio y aseguró que actuó luego de recibir una orden a través de un juego online internacional. Esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante el análisis de dispositivos electrónicos y otras diligencias.

Según la información recabada por Telenoche (Canal 4), la menor había estado internada días atrás en una clínica psiquiátrica y cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia.

La Fiscalía y el Departamento de Homicidios continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del crimen, determinar cómo ocurrió el ataque y establecer todos los elementos vinculados al caso.

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