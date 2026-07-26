Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / HURTO

Sexto robo en lo que va del año a una parroquia en Colón obligó a suspender la misa del domingo

Los delincuentes ingresaron a la parroquia dos veces durante la madrugada, pese a que la Policía había concurrido tras activarse la alarma

26 de julio de 2026 19:10 hs
Parroquia de Colón

Parroquia de Colón

Instagram

La parroquia Santa María Madre de la Iglesia y San Juan Bosco, ubicada en avenida Garzón y Francisco de los Santos, en el barrio Colón, sufrió durante la madrugada de este domingo el sexto robo en lo que va de 2026. La reiteración de los hurtos llevó a las autoridades religiosas a suspender la misa prevista para esta jornada.

Los delincuentes ingresaron al templo luego de romper una ventana, según información difundida por Telemundo (Canal 12). Tras activarse la alarma, la Policía concurrió al lugar, pero no lograron ubicar a los responsables. A los 30 minutos de que los móviles se retiraran, los ladrones volvieron a ingresar a la parroquia.

Ante esta situación, el párroco y el sacerdote resolvieron retirar los parlantes y micrófonos que integran el sistema de audio para evitar que también fueran robados. Como consecuencia, suspendieron la celebración religiosa y recomendaron a los fieles asistir a otro centro de culto.

Más noticias

Auto incendiado, gas pimienta y golpes: el video de la violenta rapiña contra un cambista y su pareja en Tacuarembó

Policía detuvo a un hombre sospechoso de haber participado en rapiña a residencial del barrio Atahualpa

El sacerdote José Francisco Martínez señaló que este fue el sexto robo sufrido por la parroquia en lo que va del año. En los episodios anteriores, los delincuentes se llevaron ropa de abrigo destinada a personas necesitadas, garrafas, ventiladores, alimentos y otros elementos pertenecientes al templo. Martínez recordó, además, que hace años atrás la parroquia también había sido víctima de varios robos, aunque la colocación de rejas y cámaras de seguridad había logrado reducir estos hechos hasta que comcenzaron a repetirse en los últimos meses.

Las más leídas

Herederos de la mujer declarada incapaz a la que le desaparecieron US$ 40 millones cuentan cómo empezaron las sospechas sobre GBU y el reclamo al Opus Dei

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

El impactante estado en el que quedó el uruguayo Emiliano Nielli tras la pelea con el argentino Guido Canetti en el BKFC del Antel Arena

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 26 de julio

Temas

robo hurtos y rapiñas ROBOS parroquias

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos