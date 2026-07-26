Sexto robo en lo que va del año a una parroquia en Colón obligó a suspender la misa del domingo

La parroquia Santa María Madre de la Iglesia y San Juan Bosco, ubicada en avenida Garzón y Francisco de los Santos, en el barrio Colón, sufrió durante la madrugada de este domingo el sexto robo en lo que va de 2026. La reiteración de los hurtos llevó a las autoridades religiosas a suspender la misa prevista para esta jornada.

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Los delincuentes ingresaron al templo luego de romper una ventana, según información difundida por Telemundo (Canal 12). Tras activarse la alarma, la Policía concurrió al lugar, pero no lograron ubicar a los responsables. A los 30 minutos de que los móviles se retiraran, los ladrones volvieron a ingresar a la parroquia.

Ante esta situación, el párroco y el sacerdote resolvieron retirar los parlantes y micrófonos que integran el sistema de audio para evitar que también fueran robados. Como consecuencia, suspendieron la celebración religiosa y recomendaron a los fieles asistir a otro centro de culto.