Rapiñaron a una trabajadora de local de cobranzas cuando iba a depositar la recaudación en un banco de Carmelo

Una trabajadora de un local de cobranzas fue víctima de una rapiña cuando se dirigía a realizar un depósito bancario en la ciudad de Carmelo , departamento de Colonia. Los delincuentes se llevaron una importante suma de dinero y escaparon sin provocar lesiones, informó la Jefatura de Policía departamental .

Según el parte policial, el hecho ocurrió sobre las 17:30 del martes 14 de julio . Más tarde, la mujer se presentó en la Seccional 3ª para radicar la denuncia.

De acuerdo con su testimonio, caminaba por la calle 18 de Julio rumbo a una entidad bancaria con la recaudación del comercio donde trabaja cuando fue interceptada por un hombre que le exigió entregar sus pertenencias. Tras un forcejeo, el asaltante logró arrebatarle la cartera y huyó del lugar.

En el bolso había unos $ 600 mil y US$ 4 mil, dinero que iba a ser depositado en el banco.

La Policía analiza cámaras de seguridad

La investigación está a cargo de la Policía de Colonia en coordinación con la Fiscalía competente. Los investigadores buscan reconstruir los movimientos previos y posteriores a la rapiña para determinar cómo ocurrió el asalto e identificar al autor o a los responsables.

Entre las principales actuaciones se encuentra el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona, con el objetivo de obtener imágenes del delincuente, establecer la ruta de escape y determinar si utilizó algún vehículo para huir. Hasta el momento no hay personas detenidas.