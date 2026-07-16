Inumet extendió su alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) extendió este jueves la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes , que rige desde las 11:45 y será actualizada nuevamente a las 14:00 .

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La advertencia responde al avance de un frente cálido sobre el país y tiene una probabilidad superior al 75% .

Según informó el organismo, en las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes .

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Inumet señaló que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y comunicará eventuales modificaciones.

Las localidades bajo alerta

La advertencia comprende localidades de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, además de todo el departamento de Rocha.

En Cerro Largo alcanza Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

En Durazno comprende Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

En Florida incluye Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

En Lavalleja abarca 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

En Maldonado rige para Aiguá y Los Talas.

En Paysandú alcanza Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas y Tambores.

En Río Negro comprende Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

En Rocha, la alerta abarca todo el departamento.

En Salto rige únicamente para Cerro de Vera.

En Tacuarembó incluye Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.

En Treinta y Tres alcanza Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.