Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 26 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 26 de julio una jornada con cielo nuboso a cubierto, probabilidad de precipitaciones escasas en varias regiones y la presencia de nieblas y neblinas durante buena parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 11 °C de mínima, mientras que las máximas irán de 15 °C a 22 °C, con los registros más elevados previstos para el norte del país.
Montevideo y el área metropolitana
El área metropolitana tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, con probabilidad de precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del noroeste, rotando hacia el sur, entre 5 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso, con períodos de algo nuboso, con persistencia de nieblas y neblinas. El viento rotará del sureste al este y noreste, entre 10 y 30 km/h.
Este
En el este del país se pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C.
La mañana será nubosa, con períodos de cubierto, con probabilidad de precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del norte, rotando hacia el sur, entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y nieblas y neblinas. El viento rotará del sur al este, entre 5 y 20 km/h.
Oeste
El oeste tendrá temperaturas entre 9 °C y 21 °C.
Inumet prevé una mañana nubosa, con períodos de cubierto, con precipitaciones escasas y nieblas y neblinas. El viento soplará del norte y noroeste, rotando hacia el sureste y sur, entre 10 y 20 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso, con períodos de algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del sureste y sur hacia el noreste, entre 5 y 30 km/h.
Norte
Para el norte del país se espera la jornada más templada, con 11 °C de mínima y 22 °C de máxima.
La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, con probabilidad de precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste, rotando hacia el sur, entre 10 y 20 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y nieblas. El viento rotará del sector sur hacia el este y noreste, entre 5 y 30 km/h.