"Gracias por este necesario abrazo": el mensaje de Fernando Tetes tras el fallecimiento de su hijo Alfonso

El periodista y comunicador uruguayo Fernando Tetes y su pareja, Clara, enfrentan la pérdida de su hijo Alfonso, quien falleció este jueves a los 10 días de haber nacido. La noticia generó repercusión en el ámbito de los medios de comunicación y el carnaval, donde diversas figuras e instituciones manifestaron su apoyo a la familia.

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Mensajes de apoyo y solidaridad Tras conocerse el fallecimiento del niño, colegas y allegados utilizaron las redes sociales para enviar sus condolencias. La institución que nuclea a los directores de conjuntos del Carnaval uruguayo, DAECPU, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, extendiendo su saludo a Tetes y su familia ante la pérdida.

En respuesta a esta publicación, el periodista de Canal 5 reposteó la historia y escribió: "gracias por este necesario abrazo".

723238765_18593223238048410_5078995253160412852_n Por su parte, el periodista Marcelo Fernández, colega en el ámbito del Carnaval, expresó su pesar en redes sociales: "Todavía sin poder creer la noticia, le mando un apretado abrazo a nuestro querido compañero y amigo Fernando Tetes y su compañera Clara por la muerte inesperada de su pequeño hijo Alfonso de apenas 10 días de vida".