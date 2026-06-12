"Gracias por este necesario abrazo": el mensaje de Fernando Tetes tras el fallecimiento de su hijo Alfonso

El periodista y comunicador uruguayo Fernando Tetes y su pareja, Clara, enfrentan la pérdida de su hijo Alfonso, quien falleció este jueves a los 10 días de haber nacido. La noticia generó repercusión en el ámbito de los medios de comunicación y el carnaval, donde diversas figuras e instituciones manifestaron su apoyo a la familia.
Mensajes de apoyo y solidaridad
Tras conocerse el fallecimiento del niño, colegas y allegados utilizaron las redes sociales para enviar sus condolencias. La institución que nuclea a los directores de conjuntos del Carnaval uruguayo, DAECPU, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, extendiendo su saludo a Tetes y su familia ante la pérdida.
En respuesta a esta publicación, el periodista de Canal 5 reposteó la historia y escribió: "gracias por este necesario abrazo".
723238765_18593223238048410_5078995253160412852_n
Por su parte, el periodista Marcelo Fernández, colega en el ámbito del Carnaval, expresó su pesar en redes sociales: "Todavía sin poder creer la noticia, le mando un apretado abrazo a nuestro querido compañero y amigo Fernando Tetes y su compañera Clara por la muerte inesperada de su pequeño hijo Alfonso de apenas 10 días de vida".
Asimismo, la cuenta informativa Momo Virtual se sumó a las muestras de afecto enviando un "abrazo apretadísimo" a la familia.
Los servicios fúnebres se llevaron a cabo durante la tarde del jueves.