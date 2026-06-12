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"Gracias por este necesario abrazo": el mensaje de Fernando Tetes tras el fallecimiento de su hijo Alfonso

El comunicador Fernando Tetes agradeció algunas de las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su hijo Alfonso, que había nacido hace 10 días

12 de junio de 2026 8:58 hs
Fernando Tetes

Fernando Tetes

El periodista y comunicador uruguayo Fernando Tetes y su pareja, Clara, enfrentan la pérdida de su hijo Alfonso, quien falleció este jueves a los 10 días de haber nacido. La noticia generó repercusión en el ámbito de los medios de comunicación y el carnaval, donde diversas figuras e instituciones manifestaron su apoyo a la familia.

Mensajes de apoyo y solidaridad

Tras conocerse el fallecimiento del niño, colegas y allegados utilizaron las redes sociales para enviar sus condolencias. La institución que nuclea a los directores de conjuntos del Carnaval uruguayo, DAECPU, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, extendiendo su saludo a Tetes y su familia ante la pérdida.

En respuesta a esta publicación, el periodista de Canal 5 reposteó la historia y escribió: "gracias por este necesario abrazo".

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Por su parte, el periodista Marcelo Fernández, colega en el ámbito del Carnaval, expresó su pesar en redes sociales: "Todavía sin poder creer la noticia, le mando un apretado abrazo a nuestro querido compañero y amigo Fernando Tetes y su compañera Clara por la muerte inesperada de su pequeño hijo Alfonso de apenas 10 días de vida".

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