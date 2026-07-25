Paramount acordó postergar la fusión con Warner Bros. con 110.000 millones de dólares sobre la mesa

Paramount Skydance aceptó este viernes congelar la fusión con Warner Bros. Discovery , mientras la Justicia de Estados Unidos analiza una demanda presentada por 12 estados que acusan al acuerdo de crear un monopolio.

"La transacción en cuestión no se cerrará, consumará ni completará de ninguna otra manera , y los demandados no tomarán ninguna medida, directa o indirectamente, para integrar o consolidar sus operaciones conforme a la transacción hasta que se determine el fondo de estos litigios o hasta el 1 de junio de 2027 ", indicó el documento presentado por Paramount ante los tribunales de California.

La parte demandada suspenderá la fusión de 110.000 millones de dólares a menos que un juez se pronuncie antes de la fecha (junio de 2027) en que se resuelvan el fondo de las demandas presentadas por los fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

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La medida se produce dos días después de que el gigante mediático solicitara una audiencia probatoria para salvar su acuerdo de fusión con Warner, argumentando que la demanda presentada por los fiscales busca una "medida extraordinaria y drástica", sin darle a la compañía "la oportunidad de una audiencia completa y justa".

Los estudios Paramount, en Hollywood, el pasado 15 de abril Valerie Macon - AFP

La decisión responde a una demanda presentada por 12 estados, liderados por California y Nueva York, que argumenta que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia.

La operación crearía uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo al hacerse Paramount con el control de activos como HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+. Y le daría cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), que solicitó este miércoles ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

La unión de trabajadores, que agrupa a cerca de 20.000 miembros, argumentó que la polémica transacción provocará una pérdida masiva de empleos y que uno de los riesgos de esta fusión recaía en que "los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo".

Luz verde en Europa

Por su parte, la Comisión Europea dio luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo.

La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea reveló que la fusión, tal como se había planteado, podía generar problemas en el mercado de distribución cinematográfica al llevar a una elevada concentración en los países del Espacio Económico Europeo donde Paramount tiene una asociación con Universal.

Esas dos compañías distribuyen sus películas a los operadores de salas de cine a través de su empresa conjunta United International Pictures (UIP) y la operación habría supuesto que las películas de Warner se distribuyeran también por esa vía, lo que sin los compromisos habría dado lugar a peores condiciones de alquiler y distribución para los operadores y, en última instancia, habría perjudicado a los consumidores, según las autoridades comunitarias.

Para evitarlo, Paramount se ha comprometido a poner fin a su participación en UIP en los países del Espacio Económico Europeo (todos los de la UE así como Noruega, Islandia y Liechtenstein) en un plazo de trece meses a partir del cierre de la operación.

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Además, durante un periodo de diez años, el estudio no podrá volver a firmar, directa o indirectamente, ningún acuerdo con Universal para la distribución conjunta de películas en esos países.

Durante esa década, tampoco podrá cambiar la distribución de películas de Warner desde el distribuidor actual a otro utilizado por Paramount cuando este también distribuya películas de Universal o Disney en los países del Espacio Económico Europeo dónde funciona la UIP. Y en aquellos dónde Paramount y Universal no compartan distribuidor, no podrá trasladar la distribución de filmes de Paramount del distribuidor actual a uno que sea utilizado por Warner si este también se ocupa de las películas de Universal o Disney.

Para el Ejecutivo comunitario estos compromisos resuelven sus preocupaciones en materia de competencia, por lo que ha autorizado la operación siempre y cuando se implementen en su totalidad.

Bruselas analizó también el potencial impacto de la operación en la producción de películas y en la cadena de valor de la industria audiovisual en los mercados europeos, pero en ambos casos concluyó que seguiría habiendo suficientes empresas capaces de competir con la entidad fusionada.

En el caso de la producción de películas, esto incluye otros grandes estudios estadounidenses como Disney, NBC Universal y Sony, algunos más pequeños de ese país, como Amazon MGM, A24, Lionsgate; y estudios europeos, indicó la Comisión.

Con información de EFE