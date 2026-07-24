Daniela Bouret volvió a Buscadores y habló sobre el incidente con su excompañero Antonio Maeso: "No es un caso puntual, habla de cosas que todavía se naturalizan en la sociedad"

La gestora cultural y panelista Daniela Bouret abordó públicamente el incidente protagonizado junto a Antonio Maeso en el programa Buscadores (Canal 5 y VTV), el cual derivó en la renuncia del comunicador. En su regreso al ciclo televisivo este jueves, Bouret analizó las repercusiones del caso, condenó la violencia en los medios y confirmó que aceptó las disculpas de su excompañero.

Durante la emisión del jueves, Bouret estructuró su reflexión en tres niveles: personal, institucional y social. En el ámbito personal, la panelista confirmó que mantuvo un diálogo con Maeso posterior al incidente. "Es un compañero de trabajo que cometió un error. Me llamó, pidió disculpas y reconoció que se equivocó, y las acepté ", expresó al aire la exdirectora del Teatro Solís.

No obstante, Bouret enfatizó que el hecho no puede reducirse a un conflicto entre dos personas, dado que ocurrió en un medio de comunicación público y en un contexto nacional marcado por lo que definió como "la pandemia de la violencia hacia las mujeres".

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"Hay muchas familias mirando y tienen que saber que esto no es natural. No es un caso puntual, sino que habla de cosas que todavía se naturalizan en la sociedad ", afirmó la panelista. Asimismo, rechazó el "linchamiento" público hacia Maeso y llamó a "no exiliar" al comunicador, marcando una postura contraria a la cancelación definitiva.

"El error lo cometemos todos. ¿Vamos a mandar al exilio a alguien que se equivoca? ¿Vamos a crucificarlo o vamos a darnos la oportunidad de crecer juntos como sociedad?", se preguntó.

Bouret agradeció además el respaldo y el apoyo que tras el incidente en Buscadores recibió de parte de personas y organizaciones, así como de referentes de todo el espectro político. La panelista consideró que la reacción a lo ocurrido por parte de la sociedad marca "un cambio de sensibilidad" con respecto a estos comentarios, y agregó que las mujeres "no precisamos un trato especial, solo precisamos respeto".

El origen de la polémica y la renuncia de Maeso

El conflicto se originó el 16 de julio de 2026 durante un debate sobre la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", exhibida por jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026, tras la semifinal que los enfrentó a Inglaterra.

En medio de una discusión sobre la postura de los partidos de izquierda frente al deporte, Maeso se dirigió a Bouret con la siguiente interrogante: "¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle 'callate'?". La respuesta inmediata de Bouret fue: "Qué demócrata que sos".

El fragmento audiovisual se viralizó días después, generando el repudio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

Ante la presión pública, Maeso publicó un descargo en el que admitió haber "pasado un límite" con expresiones que, según indicó, "no pienso ni siento ni tendría que haber dicho ni siquiera como chiste". Posteriormente, el martes 21 de julio, el panelista presentó su renuncia en vivo al programa.

En su despedida, el comunicador argumentó que tanto él como su familia estaban sufriendo un "escarnio" debido a la repercusión del caso, y anunció su retiro de los medios de comunicación.