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La Orquesta de tango contemporáneo Fleurs Noires se presentará en Montevideo: los detalles

La agrupación se presentará el miércoles 19 de agosto en La Trastienda y las entradas están a la venta en Passline

23 de julio de 2026 18:11 hs
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Fleurs Noires, la Orquesta de tango contemporáneo integrada por músicas de Argentina y Francia, llegará a Uruguay para presentar Tangos Aumentados, junto a Mandy Lerouge y Vanesa Garcia como invitadas especiales.

La agrupación, dirigida por la compositora y pianista argentina, Andrea Marsili llegará a suelo uruguayo para presentarse el miércoles 19 de agosto a las 21 horas en La Trastienda de Montevideo.

Las entradas se pueden conseguir a través del sitio Passline y cuestan entre $1000 y $1600.

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El ensamble de artistas cuenta con textos de Omar Marsili, y estará conformado por Andrea Marsili en piano, composición y dirección, Ana Carolina Poenitz en bandoneón, Verónica Votti en violoncello, Marion Chiron en bandoneón solo, Anne Le Pape en solo violín, Anne Vauchelet en doble bass, Solenne Turquet en violín, Andrea Pujado en violín, Camille Chardon en viola y Lucia Caggiola en bandoneón.

Fleurs Noires es una de las propuestas más singulares del tango contemporáneo internacional. Con base en París y una formación integrada por músicas de Argentina, Francia y Finlandia, el ensamble desarrolla un lenguaje propio que expande los limites tradicionales del género.

La orquesta trabaja exclusivamente con composiciones originales que transforman la esencia del tango en un lenguaje contemporáneo, combinando influencias de la música clásica, el jazz y la experimentación sonora. Su trabajo ha sido señalado como parte clave de la evolución del tango en el siglo XXI.

Además de su valor musical, el grupo propone una fuerte dimensión simbólica dentro del género, con una orquesta mayoritariamente femenina y un cultural entre Buenos Aires y París. Su trayectoria incluye presentaciones en escenarios de Europa, Medio Oriente, África y América Latina, consolidándose como una referencia global del tango contemporáneo.

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