DM Experience llega a Montevideo Music Box con su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience presenta The Universe of Depeche Mode – Tour 2026, un espectáculo único que propone un recorrido integral por la historia, el sonido y la identidad artística de una de las bandas más influyentes de la música electrónica y alternativa.

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El próximo sábado 8 de agosto a las 21 horas, Montevideo Music Box será el escenario de una noche intensa, emotiva y profundamente conectada con el espíritu de Depeche Mode. Un show que trasciende el formato tributo tradicional para convertirse en una experiencia sonora y visual cuidadosamente diseñada, donde cada detalle invita al público a sumergirse en un universo oscuro, elegante y emocional que marcó a generaciones.

A lo largo del espectáculo, el público recorrerá distintas etapas de la banda, desde sus comienzos en los años 80 hasta su evolución más contemporánea, atravesando climas, texturas y canciones que forman parte del ADN de Depeche Mode, interpretadas con respeto, pasión y una identidad propia. Clásicos como Enjoy the Silence, Personal Jesus, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again y Policy of Truth forman parte de un espectáculo donde cada canción se vive con intensidad y una fuerte carga emocional.

Durante 2026, DM Experiencie consolida su proyección internacional, afianzándose como una de las experiencias tributo más impactantes dedicadas a Depeche Mode a nivel mundial. Un proyecto en constante crecimiento, que continúa ampliando su alcance y fortaleciendo su vínculo con públicos de distintas partes del mundo con una gira ya confirmada por Europa y Latinoamérica.