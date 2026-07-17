Un grito desde el río: cinco bandas de Argentina y Uruguay se encuentran en una noche de rock y catarsis

Un grito desde las dos orillas del Río de la Plata. Un sonido que se escucha en Montevideo y Buenos Aires. Una forma de impulsar las voces que surgen entre las calles, desde los espacios del under de ciudades hermanas, con la potencia de cruzar hacia la otra ribera. Un grito, colectivo.

El festival Un grito desde el río se abre en Uruguay como un espacio de encuentro, un festival de cultura independiente y encuentro colectivo en una noche de rock, punk y grunge que se anuncia como un espacio para entregarse al “ruido, catarsis y comunidad” .

Este sábado cruzan el Río de la Plata las bandas Cursi No Muere y Lagrimitas , mientras que desde las calles de Montevideo suenan Neamwave , Pólvora y Haditas del Pantano en representación nacional de un género siempre en movimiento.

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“Siempre trabajamos en ensayar y hacer una set más o menos distintivo o una puesta en escena original para cada toque. No entregamos siempre el mismo show”, dijo Rodrigo Ríos, baterista de Neamwave , en una entrevista con El Observador.

La banda, que comenzó como una válvula artística en plena asfixia pandémica entre un grupo de amigos del liceo entre los que se encuentran Joaquín Rocha como vocalista y guitarrista, Tomás Vázquez en la guitarra y Juan Pablo Bordón en el bajo, ha crecido en los últimos años en la escena local, encabezando festivales de bandas del under y llegando a preparar al público en la Rambla de Montevideo previo al festejo de 30 años de La Vela Puerca.

Este año Neamwave lanzó dos singles como adelanto de su próximo disco, el segundo de su carrera después de Mental (2023): Máscara y Astro. “Lo prometimos para diciembre del año pasado, pero llevó una banda de preparación y postproducción, pero está a la vuelta de la esquina”.

El festival se presenta como la apertura de un nuevo espacio para el desarrollo de bandas emergentes e independientes de dos orillas. Un modo alternativo de hacer arte, un murmullo incontenible que se convierte, efectivamente, en un grito de una juventud con mucho para decir.

Ríos identifica que el principal desafío de la escena local son “los pocos lugares que hay para tocar”. “Si querés conseguir un público distinto, a veces por ahí te la tenés que rebuscar de alguna manera”, afirma.

En Argentina, en tanto, las artistas de Lagrimitas identifican otras dinámicas; principalmente vinculadas al contexto económico de su público. “Desde que cambió el gobierno es más difícil vender entradas, hay mucha oferta y hay poca plata para cosas culturales. No es que no haya público o ganas, sino que el contexto no acompaña, entonces es cada vez más difícil. Pero igual seguimos, acá estamos”, opina Oriana Vanella, bajista de la banda.

Pero el circuito, en cambio, se expande. “Acá son cinco fechas del mismo día y siempre va a haber público, ¿viste? Entonces el recorrido básicamente fue tocar mucho, destacar como se pudiese y esperar a que te inviten cada vez a fechas más grandes. Al principio el recorrido era tocar tres, cuatro veces por semana”, recuerda Fina Martorell, quien pone voz y cuerpo al proyecto artístico.

Lagrimitas comenzó en el living su casa junto a la guitarrista Taly Salas. Su primer single, Fiat de Mierda, fue un primer acercamiento a ese punk rock descarnado antes del lanzamiento de su primer EP, Hay que tratarme mejor (2024).

En ese crecimiento de la banda, escenario a escenario, fue encontrando a un público con el que conectaron instantáneamente. “La gente conectó un montón, sobre todo pibas. Vemos muchas pibas en los pogos y eso me encanta porque es apropiarse de ciertos lugares, que por ahí no se acostumbra ver tantas pibas”.

Mientras la paridad en los grandes festivales uruguayos se pone en discusión de forma recurrente, Un grito desde el río se instala en Uruguay como un festival con una fuerte presencia de artistas femeninas. Y Lagrimitas es una de ellas, una banda con formación exclusivamente de mujeres que nació desde la intención de crear un sonido de pibas con una clara intención performática.

“Si escuchas la banda, se siente femenina. Es necesario que la música la expresen pibas”, dice Fina Martorell. Y es que el sonido de Lagrimitas tiene una potencia descarnada, cruda, explosiva. Una energía femenina desatada, también desde la bronca y el dolor, que va de frente sin pedir permiso.

“Podés conseguir un pibe que toque el bajo, pero es una decisión política decir que no. Porque si hay un pibe que toca bien, debe haber una piba que también. ¿Por qué no darle la oportunidad a ella?”, señala Vanella y esa postura es parte esencial de la conformación de la banda que se completa con Taly Salas en la guitarra y Mel Juárez Polci en la batería.

“Nosotras podemos hacer todo lo mismo que hacen ellos y lo podemos hacer bien. Esa sensación de sorpresa siempre está dando vueltas", considera Martorell, que trae a la conversación con El Observador un aspecto místico de esa mirada hacia las artistas mujeres: "Cuando las mujeres están haciendo algo artístico o performático siempre está la sensación de que son brujas o que están en una secta. Siempre está esta cosa del aquelarre, que está buena pero vamos más allá de eso. Somos pibas que hacemos música como algo terrenal y no algo esotérico".

El escenario es entonces, un lugar de encuentro para diferentes bandas del under binacional con proyección de crecimiento. Un espacio donde potenciarse, intercambiar miradas y recorrer un camino en construcción. “Son dos países que tienen mucho en común y por ahí está cada uno en la suya; y está bueno el intercambio, conocer otras bandas y otros lugares. Salir un poco de la cotidianidad de uno, de su universo y ver que existe otra cosa afuera”, dice Martorell.

Y en ese valor del encuentro coincide Ríos: “Se cruzan un poco los públicos y la banda se da a conocer a gente nueva. También compartimos cierta cultura y a pesar de que es un país vecino en este caso la escena es totalmente distinta, entonces compartís experiencias”.

El festival Un grito desde el río se desarrolla este sábado 18 de julio en el espacio cultural Ensayo Abierto desde las 17:00. Además de la presencia de las bandas, comenzará con una feria de arte, diseño, fanzines, ropa, accesorios y fotografía. Después, todo será música para descubrir, presencia escénica y adelantos de nuevas canciones.