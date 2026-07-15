¿Ya viste las series más nominadas a los Emmy? Estos son tres títulos que valen la pena por fuera de Hacks y The Pitt (y que podés ver en Uruguay)

Si este mes llegara la revista de programación a su hogar, sería un catálogo interminable. Lejos quedaron las épocas en las que las revistas del cable ponían entre líneas una oferta que parecía abrir un mundo. Hoy, si prende la televisión (un término con el que empezamos a homogeneizar pantallas móviles, proyectores caseros o monitores) las listas de las plataformas se extienden, en apariencia, sin límites. Como una góndola infinita en un videoclub.

Ahí, en el abrumador navegador de una plataforma de contenido on demand, las opciones se solapan. Los algoritmos encadenan sugerencias de títulos que "podría interesarte" ver. En ese contexto, los premios y los reconocimientos se vuelven una guía o un sello de homologación, y un respaldo a los intereses de las compañías por destacar sus producciones originales.

Hace algunos días se dieron a conocer los nominados a los Premios Emmy –la estatuilla que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a lo "mejor" o lo más "sobresaliente" de la industria estadounidense– y algunos títulos acumulan (sin muchas sorpresas) más de una veintena de nominaciones en sus respectivas categorías .

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The Pitt , por ejemplo, se posicionó a la cabeza de su categoría con 25 nominaciones. El drama médico protagonizado por Noah Wyle vuelve a posicionarse como una de las favoritas en la premiación, en una categoría que comparte increíblemente con series como El caballero de los Siete Reinos (la serie del universo de Game of Thrones que saca más risas que momentos dramáticos).

Hacks en tanto se quedó con el récord a la serie con más nominaciones en un año en la categoría de Comedia con 24 nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Serie de Comedia, actriz protagónica para Jean Smart o actuaciones de reparto para Hannah Einbinder, Megan Stalter y Paul W. Downs (quien además está nominado en su rol de guionista y productor).

Lamentablemente, el servicio de Apple TV aún no está disponible en Uruguay, así que tampoco lo están algunas de las series más atrapantes de los últimos años; desde Severance hasta el reciente hallazgo de Widow's Bay, que llegará a la premiación con 19 nominaciones.

Pero siempre hay más. En esta nota podés encontrarte con tres series que se destacan en las tres categorías de ficción –que suman a la clasificación clásica de comedia-drama la categoría de miniserie, una clasificación que en los últimos años se ha consolidado como el reducto de historias breves y exquisitas– y que podés ver desde Uruguay.

Comedia – Only Murders In The Building

Ya hemos visto muchas cosas pasar dentro de un ascensor. En el ascensor del Arconia –un espectacular edificio histórico en la ciudad de Nueva York– se encuentran nuestros tres protagonistas (en algún momento también caerá un cuerpo, pero eso no viene al caso en este momento): Oliver Putnam, un director de Broadway a medio retiro; Charles-Haden Savage, un actor veterano cuyo único éxito televisivo fue una serie de crímenes en la década de 1990, y Mabel Mora, una joven y solitaria millennial aficionada a resolver misterios.

Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez se han convertido en un trío sólido en una de las series más queridas del último tiempo (de la que además son productores ejecutivos). Tres vecinos se proponen investigar la muerte de otro, y la serie se empieza a desarrollar como un juego de Clue en el que nadie puede adivinar quién será la próxima víctima. Los personajes secundarios se convierten entonces en las piezas macabras de una novela policial repleta de homicidios inesperados. Durante cinco temporadas los vemos seguir pistas y desplegar todas sus extrañas particularidades.

Pero quizás lo que más atraiga de Only Murders in the Building es la oportunidad de ver a Martin Short y Steve Martin juntos en una comedia en la que se emparejan perfectamente. Los tiempos, el manejo corporal y el oficio de cada uno es de una sincronía maravillosa, propia de dos amigos que comparten el oficio desde hace décadas. Y Selena Gómez de alguna manera encaja perfectamente en esa sinergia actoral.

Pero todo parte de un podcast de crímenes reales. Y es, al mismo tiempo, una mirada irónica hacia un género hiper-explotado por la industria del entretenimiento. Ya sea por la espectacularidad del caso, el morbo de los detalles o el proceso de la investigación. Las series de crímenes reales se han convertido en el revés adictivo de la crónica roja. Y, en este caso, en una divertidísima comedia intergeneracional.

La muerte, paradójicamente, es un salvavidas. Los tres vecinos-investigadores logran una sociedad cómplice sostenida no solo por el interés sino por la ternura y el humor, que los rescata de una soledad que parecía garantizada.

Only Murders in the Building lleva cinco temporadas en las que la ciudad de Nueva York –y particularmente el Arconia– se ha convertido en un personaje al que regresan una y otra vez, pero según adelanta The Hollywood Reporter la serie fue renovada para una sexta temporada que esta vez los llevará del otro lado del océano Atlántico.

Título: Only Murders in the Building

Plataforma: Disney+

Temporadas: 5

Categoría: Comedia



La Edad Dorada

La Edad Dorada lleva tres temporadas y solo parece mejorar. Creada por Julian Fellowes (conocido por su retrato de clase de Downton Abbey), ofrece una nueva mirada sobre el ascenso (y caída) de las familias que hacen al mundo andar. Y la relación con quienes hacen andar sus propios mundos domésticos.

La serie enfrenta, literalmente, a los “nuevos ricos” con los aristócratas de la naciente ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX a un lado u otro de la calle. Los miembros de la vieja guardia –aquellos que se sienten dueños legítimos de un lugar en la cima de la pirámide social– ven ahora cómo los que construyen su fortuna a costa de negocios millonarios en las industrias emergentes quieren su propio palco en la Academia de Música. Y si no lo obtienen, construyen el Metropolitan Opera House.

No se regodean entre las mieles de la sociedad europea del período de entreguerras, sino que buscan aferrarse a su lugar ante un nuevo paradigma: la solidez económica de apellidos como Astor, Vanderbilt o Rockefeller.

La casa Brook es el distinguido hogar de las hermanas Agnes (Christine Baranski) y Ada (Cynthia Nixon) –la primera, viuda; la segunda, "solterona"–; Oscar (Blake Ritson), el hijo pródigo que se verá envuelto en la tentación y la tristeza; y la sobrina de ambas, Marian (Louisa Jacobson), recién llegada a la dinámica familiar.

Pero toda la estabilidad del apellido se pone en juego mientras ven cómo frente a su casa se construye el futuro del capital: la familia Russell, encabezada por Bertha (Carrie Coon), una mujer con una ambición social solo comparable con la de la tía Agnes, y el empresario ferroviario George Russell (Morgan Spector). Solo una calle los separa de los "nuevos ricos".

Fellowes vuelve a sus fórmulas registradas con historias de amor enredadas, chismes de pasillo y viudas que forman a jóvenes damas de sociedad. Personajes homosexuales que deben guardar sus angustias en el closet, mujeres apartadas de la sociedad y otras que manejan como titiriteras las convenciones de prestigio, hombres de negocios. Incluso se adentra en la historia del colorismo dentro de la sociedad afroamericana de las altas clases.

La Edad Dorada parece haber mayor permeabilidad de clases en un momento en el que el capitalismo empieza a comerse a los títulos aristocráticos con un apetito alimentado por la industrialización, la aceleración de las ciudades y el crecimiento económico, impulsados por innovaciones como el ferrocarril, el acero y la electricidad. Sabemos que aquella estructura jerarquizada de mayordomo, ama de casa, cocineras, doncellas y lacayos va a implosionar. Es solo cuestión de tiempo.

Título: The Gilded Age

Plataforma: HBO Max

Temporadas: 3

Categoría: Drama

All Her Fault

Marissa Irvine toca la puerta de un adorable hogar familiar. Una mujer canosa y con rostro amable abre la puerta para darle, sin saberlo, una noticia devastadora: no sabe quién es ni dónde está su hijo, esa no es la casa de su amiguito y allí no hubo ninguna cita de juegos. Es más, en esa casa no hay niños.

Desde ese momento, todo empieza a derrumbarse. ¿Podría haber un error? Quizás está en la casa equivocada. Pero cuando se da cuenta de que el número desde el que le llegó la invitación para jugar después de la escuela no está entre los contactos de las madres del colegio, sabe que algo está mal.

All Her Fault, la serie protagonizada por la espectacular Sarah Snook, se desarrolla en torno a la búsqueda de Milo y se sustenta en la desesperación de una familia que corre contra el tiempo. “El 99% de las veces cuando un niño desaparece se debe a un malentendido entre los padres, los abuelos, niñeras”, le explica el detective que tiene en sus manos la búsqueda del niño. Pero, a medida que pasan las horas, ya no parece un malentendido.

La serie pone entonces la mirada sobre todo lo que está oculto en la casa Irvine. Los ocho episodios se adentran en los secretos más escondidos de una familia que quiso enterrar los traumas para que vuelvan ahora como descubrimientos escandalosos. Vínculos sospechosos, venganzas espectaculares, actitudes cuestionables. Personas imperfectas (y algunas directamente despreciables). El crimen se convierte, eventualmente, en el comienzo de una historia que se desdobla episodio a episodio.

Basada en el libro homónimo de la novelista Andrea Mara, la serie pone el dedo donde más aprieta: la madre. O, mejor dicho, sobre la mirada filosa y crítica de su entorno como el espejo de una sociedad que recarga la maternidad y la pone en duda a cada paso.

Título: All her fault

Plataforma: Prime Video

1 temporada, 8 episodios

Categoría: Miniserie