Tres éxitos del cine que ahora podés ver en casa: secretos inquietantes, giros inesperados y misiones intergalácticas en Prime Video

Los próximos días se mantendrán nublados y con alta probabilidad de maratonear frente a la televisión (a falta de partidos mundialistas). Y es un buen momento, porque Prime Video –la plataforma de contenidos on demand de Amazon– acaba de cargar en su catálogo algunas de las películas más sonadas de los últimos meses .

Secretos que pueden cambiarlo todo, propuestas laborales que es mejor evitar y expediciones al espacio que terminan en amistades extraterrestres. La plataforma de streaming ahora tiene a disposición la esperada The Drama, el thriller La empleada y la aplaudida Proyecto fin del mundo.

¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? Esa es la pregunta que se instala en la sobremesa de una degustación en la que los novios eligen los bocaditos y el vino para su boda. Una pregunta que comienza como una curiosidad divertida, pero rápidamente abre una puerta que será difícil de cerrar. ¿Qué puede ser tan grave para poner en riesgo el futuro en común?

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The Drama , protagonizada (y sustentada mayormente) por Zendaya y Robert Pattinson , llegó a los cines en abril como uno de los estrenos más esperados de su temporada. Lo que se promocionaba como una oscura comedia romántica terminó abriendo una discusión sobre los límites del cine.

Dirigida y guionada por Kristoffer Borgli, The Drama se sumerge en las tensiones éticas de las relaciones contemporáneas aunque resulte más pretenciosa de lo que ofrece bajo el entendido de que una boda es “performativa por naturaleza”.

La empleada

Algo no está bien en la casa de los Winchester. No es la pulcritud de sus superficies ni lo espectacular de sus grandes salones, tampoco es la gigante casa a escala donde una niña juega con figuras de sus padres de juguete. Es algo que late detrás de todo eso. Bajo la apariencia perfecta de una familia de catálogo.

Millie (Sydney Sweeney) es una joven vulnerable que trata de escapar de su pasado, vive en su propio auto y está rodeada por una soledad absoluta. La oportunidad de trabajar como empleada con cama en la casa de una familia modelo es su mejor alternativa para mantenerse lejos de las oficinas de sus agentes de libertad condicionada. Un trabajo que le pone delante todo lo que necesita: un ingreso, una familia y una habitación, que se cierra por fuera.

Nina (Amanda Seyfried) es una madre dedicada pero inestable. La conversación preferida del grupo de mamis del colegio de su hija.

La historia se dirige hacia un trillado thriller erótico: la esposa ideal, el marido imposiblemente atractivo y la joven provocativa que pone en duda la estabilidad familiar. Pero en La empleada –basada en la novela The Housemaid de Freida McFadden– la historia da un giro cuando ya no lo esperás. La perspectiva cambia, y la mirada de quién cuenta la historia hace toda la diferencia. Lo que se venía construyendo como una glorificación del dinero, la juventud y la infidelidad, se convierte rápidamente en una cruda y descarnada venganza mucho más profunda.

Lejos de ser sutil, La empleada es explosiva y juega con la rapidez con la que el espectador puede sacar sus propias conclusiones antes de cambiar las reglas del juego. Una historia de violencias, rencores, apariencias y algo de sexo. Todo, en la misma casa.

Proyecto fin del mundo

El sol está muriendo. A la Tierra le quedan entonces unos 30 años antes de caer en una era de hielo permanente que se lleve puesta gradualmente a la vida en el planeta, y la única posibilidad de salvar a la humanidad está en manos de un profesor de liceo. Proyecto fin del mundo pone al doctor Ryland Grace (Ryan Gosling), un biólogo molecular caído en desgracia, en una nave espacial para encontrar una remota solución.

Solo en el espacio, el científico cruza caminos con una nave extraterrestre cuyo único tripulante tiene la misma misión que él. Rocky, una especie de piedra alienígena que se robó los corazones del público. Desde entonces, la amistad entre el humano y el alien se convierte en el centro de una historia que valora la ternura y la comedia.

Proyecto fin del mundo es una adaptación del best seller de Andy Weir por el guionista y director Drew Goddard, que se convirtió en una de las películas más taquilleras del mundo en la primera porción del 2026.