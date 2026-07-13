De Jurassic Park a Posesión, cinco películas para recordar a Sam Neill: el actor murió este lunes a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill murió este lunes a los 78 años , según anunció su familia a través de un comunicado. El intérprete nació en Irlanda del Norte pero vivió toda su vida en el país oceánico, donde comenzó su carrera antes de dar el salto al cine internacional y desarrollar una carrera en el Reino Unido y Hollywood.

Neill, que había sido diagnosticado en 2023 con un cáncer, había anunciado hace dos meses que estaba curado, y su familia reveló que al momento de su muerte la enfermedad no había vuelto, aunque no develaron la causa de su fallecimiento.

A lo largo de las cinco décadas de trayectoria que deja como legado, Neill recorrió un amplio espectro de géneros: fue galán, protagonista de dramas y comedias, ícono del cine de terror y héroe de acción. Incluso fue candidato a interpretar a James Bond ( el video de su audición circula por internet ) aunque en aquel momento el elegido fue Timothy Dalton.

Fue sin embargo en ese terreno, el de la acción y la aventura, que encontró sus papeles más célebres. El actor, que en los últimos años fue villano en la serie Peaky Blinders , tuvo su rol más famoso en la saga Jurassic Park , donde encarnó al paleontólogo Alan Grant en tres entregas.

Cinco películas de Sam Neill

Jurassic Park

La película que convirtió a Sam Neill en una estrella fue una de las más influyentes y exitosas de la historia del cine. Bajo las órdenes de Steven Spielberg, Neill se metió bajo el sombrero del paleontólogo Alan Grant, uno de los invitados al parque del título que termina convertido en potencial snack para los dinosaurios resucitados que son la principal atracción del sitio. Un académico carismático, canchero y activo, que además termina involuntariamente a cargo de dos niños y de comandar el escape de la isla llena de lagartos terribles.

Neill retomaría el personaje para la tercera entrega de la saga en 2001, ya sin sus compañeros de elenco Laura Dern y Jeff Goldblum. Ese cierre de trilogía sería un éxito en taquilla, pero recibida con tibieza por la crítica, lo que marcó el fin para la saga por más de una década. Eventualmente, tanto Jurassic Park como Neill volverían a los cines: Alan Grant tuvo su regreso en Mundo Jurásico: Dominio, en 2022, junto al resto del trío protagónico original. Pero nada tuvo el encanto de la primera entrega. (Jurassic Park puede verse en Netflix y HBO Max).

Posesión

Aunque nunca llegó a encarnar a James Bond, Sam Neill sí hizo de espía. En esta película del polaco Andrzej Zulawski, el actor encarna a un agente instalado en Berlín Occidental en el contexto de la guerra fría. Las cosas están más calientes en casa, porque está en pleno proceso de separación de su esposa Anna (Isabelle Adjani). Y de a poco las cosas se van poniendo más raras: la tensión marital se va tiñendo de un componentes sobrenatural, y los dos empiezan a actuar de forma cada vez más errática y demente. Entre presuntos dobles, criaturas fantásticas, sexo y violencia, Posesión es tan brutal como removedora. Un clásico de culto del cine de terror que muestra a Neill en uno de sus personajes más oscuros.

Hunt for the wilderpeople

Aunque sus roles más célebres fueron en películas y series europeas o estadounidenses, Sam Neill también dejó papeles destacados en el cine de su país. Uno de ellos es el de Hunt for the wilderpeople, una de las últimas producciones neozelandesas en la que trabajó, bajo las órdenes del director Taika Waititi. Si en Jurassic Park Neill se metía en la piel de un padre involuntario, aquí lo reitera pero en una versión bastante más extrema y cascarrabias: su Hector es un cazador veterano que recibe en su casa (por decisión de su esposa) a Ricky, un adolescente que es el terror de los servicios de adopción.

La muerte repentina de su esposa amaga con devolver a Ricky al cuidado del estado, pero el joven se niega a volver y se escapa a los frondosos bosques neozelandeses, con Hector detrás. Reunidos en lo salvaje, forman un equipo incómodo para sobrevivir a los riesgos de la naturaleza y a la persecución de las autoridades, en una historia llena de momentos hilarantes y encantadores.(Disponible para alquilar en Google play)

En la boca del miedo

Otro de los hitos de la carrera "terrorífica" de Sam Neill fue su rol protagónico en este trabajo de John Carpenter, uno de los directores referentes del género (responsable, por ejemplo, de la saga Halloween). Neill encarna a un investigador a cargo de la pesquisa posterior a la desaparición de un célebre escritor de novelas de terror que lo lleva a un pueblo de Nueva Inglaterra donde empiezan a sucederse algunos eventos sobrenaturales.

La realidad y la ficción de las novelas del escritor empieza a desdibujarse, y empieza a emerger una conspiración que involucra a entidades antiguas que busca adueñarse del planeta. La puja del personaje de Neill por mantenerse cuerdo es uno de los elementos más fascinantes de esta historia, que navega todo el tiempo entre lo serio y lo autoparódico.

La lección de piano

A Sam Neill también le tocó encarnar a personajes menos queribles en su carrera, como su Alisdair Stewart de La lección de piano. Un colono británico en la Nueva Zelanda del siglo XIX, que es uno de los vértices de un triángulo amoroso con su vecino George (Harvey Keitel) y una profesora de piano escocesa con la que tiene arreglado su matrimonio (Holly Hunter) que llega a momentos de maldad y sadismo intensos. Este romance de época, dirigido por Jane Campion, fue ganador de tres premios Oscar, recibió la Palma de Oro en el festival de Cannes, y es considerada como una de las mejores películas de la década de 1990.