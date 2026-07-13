Murió a los 78 años Sam Neill, el actor neozelandés que protagonizó "Jurassic Park"

El actor Sam Neill, conocido por sus papeles en las películas de Jurassic Park , murió este lunes a los 78 años.

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Su familia informó mediante un comunicado que "la pérdida fue repentina e inesperada" y que el actor falleció en Australia rodeado de sus seres queridos "con la dignidad que caracterizó toda su vida".

"Se compartirán más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras afrontan esta pérdida inconmensurable", escribieron.

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Neill nació en Irlanda del Norte y se mudó a Nueva Zelanda cuando era niño.

Interpretó al Dr. Alan Grant en la primera película de Jurassic Park en 1993, y en películas posteriores de la franquicia.

En marzo de 2023, Sam Neill reveló que le habían diagnosticado cáncer, describiéndolo como "un tipo feroz y agresivo de linfoma no Hodgkin".

Sin embargo, en abril de este año, anunció a los medios de comunicación que estaba libre de cáncer tras someterse a una terapia con células CAR-T (células T con receptor de antígeno quimérico).

"Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario", dijo Neill al medio australiano 7 News.

En el comunicado de la familia del actor, confirman que Neill "permaneció libre de cáncer".

BBC

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FUENTE: BBC