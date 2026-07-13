Imputaron con prisión preventiva a la dueña y la encargada del residencial de La Unión donde hallaron adultos mayores hacinados

La Justicia imputó con prisión preventiva por 120 días a la dueña y a la encargada del residencial irregular de La Unión , donde el viernes la Policía encontró a una veintena de adultos mayores en presuntas condiciones de hacinamiento y abandono , luego de que varios de ellos pidieran auxilio desde una ventana.

Según informó la Fiscalía General de la Nación , ambas mujeres fueron formalizadas por la Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno como presuntas autoras de reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia , todos en régimen de reiteración real.

El operativo policial comenzó sobre las 22:00 del viernes, cuando efectivos acudieron a una vivienda ubicada en la esquina de Mateo Cabral y Comercio tras recibir una denuncia por gritos de auxilio.

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Al llegar, los policías escucharon a dos mujeres y un hombre que, desde una ventana, pedían ayuda. Manifestaban que estaban encerrados, que algunos habían sufrido caídas y que necesitaban agua.

Con autorización de una vecina, los efectivos ingresaron al inmueble a través de una azotea lindera y encontraron a unas 20 personas mayores distribuidas en espacios reducidos, en condiciones que motivaron la intervención de distintas autoridades.

Actualmente permanecen nueve residentes en el lugar, mientras el centro es clausurado y se concreta su realojo o son retirados por sus familiares. Durante ese proceso, el Estado les garantizará cuidados, alimentación e higiene, según informó previamente El Observador.

Funcionaba como un anexo no declarado

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el inmueble operaba como un anexo no declarado del residencial Cayetano, un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) que sí estaba registrado y cuyo trámite de habilitación permanecía en seguimiento.

La última inspección al establecimiento habilitado había sido realizada en mayo y había detectado observaciones que impidieron otorgar la autorización correspondiente.

De acuerdo con el relato de familiares, las responsables del residencial les aseguraban que sus allegados permanecían en el establecimiento registrado. Sin embargo, en realidad estaban alojados en la vivienda clandestina, ubicada frente al residencial habilitado.

Una de las hijas de las residentes describió el lugar como "un desastre". "Una casa fría, cuartos con olor a orín, vi a hombres y acá supuestamente eran mujeres. Todas personas de edad descuidadas", declaró a Telemundo (Canal 12).

La propietaria reconoció ante las autoridades que el establecimiento funcionaba de manera irregular y que había superado la capacidad de alojamiento permitida.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que continúa evaluando la situación de cada una de las personas afectadas para definir su destino.

"Se está trabajando entre las distintas instituciones para dar la respuesta adecuada a cada persona", señaló la cartera.