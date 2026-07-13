Metsul advierte por la primera gran ola de tormentas "torrenciales y destructivas" de El Niño en Uruguay: qué fenómenos prevé

Una prolongada ola de tormentas asociada al fortalecimiento de El Niño 2026-2027 comenzará a afectar a la región desde la segunda mitad de esta semana y Uruguay figura entre las zonas con riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento , según un informe de la consultora meteorológica brasileña Metsul .

De acuerdo con el análisis, el episodio marcará la primera gran irrupción de tiempo severo vinculada al actual evento de El Niño y podría extenderse entre cinco y siete días , aunque algunos modelos sugieren que las condiciones de inestabilidad podrían prolongarse todavía más.

Según Metsul, tras una primera mitad de semana dominada por una masa de aire frío, el miércoles 15 de julio comenzará a ingresar aire muy cálido en altura , un cambio que favorecerá el desarrollo de tormentas.

Lluvias, nubosidad y luego aire frío: el pronóstico de Metsul e Inumet para este fin de semana en Uruguay

Metsul anuncia el ingreso de una nueva masa de aire frío: cuándo llegará y qué puede pasar en Uruguay

Las primeras áreas de inestabilidad se formarían el jueves 16 , afectando al noreste de Argentina, Uruguay y parte de Río Grande do Sul .

A partir de entonces, se espera una sucesión de jornadas con condiciones favorables para la formación de tormentas, en un escenario que podría mantenerse hasta el martes 21 de julio.

La consultora aclara que las tormentas no serán continuas sobre un mismo punto, sino que irán desplazándose entre distintas zonas, alternando períodos de lluvias con momentos de mejora, sol, calor y elevada humedad.

Lluvias intensas, granizo y vientos fuertes

Metsul advierte que la combinación entre una masa de aire excepcionalmente cálido para esta época del año y el avance posterior de aire mucho más frío desde el sur generará un fuerte contraste térmico, uno de los ingredientes que favorecen el desarrollo de tormentas severas.

Para Uruguay, el pronóstico contempla la posibilidad de:

lluvias localmente intensas;

abundante actividad eléctrica;

caída de granizo, que en algunos casos podría alcanzar tamaños importantes;

ráfagas de viento fuertes e incluso potencialmente destructivas en forma localizada.

La consultora también señala que no puede descartarse la formación de fenómenos severos aislados, como microrráfagas e incluso tornados, aunque enfatiza que ese riesgo es puntual y dependerá de cómo evolucionen las tormentas.

El papel de una corriente de viento en altura

Uno de los factores que más preocupa a los meteorólogos es la presencia de una corriente en chorro de bajo nivel, un intenso corredor de viento que transportará aire cálido desde Bolivia y el centro-oeste de Brasil hacia el Cono Sur.

Según Metsul, esa corriente será más intensa y persistente de lo habitual, aumentando la energía disponible para el desarrollo de tormentas fuertes, especialmente sobre el sur de Brasil, aunque también contribuirá a generar condiciones favorables para la inestabilidad en Uruguay y el noreste argentino.

El Niño seguirá favoreciendo nuevos episodios

Metsul recuerda que el fenómeno El Niño comenzó hace dos meses y continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico.

Por esa razón, la consultora sostiene que esta sería la primera de varias olas de tormentas que podrían afectar al Cono Sur durante los próximos meses, especialmente hacia el final del invierno y durante la primavera.

Aunque los mayores acumulados de lluvia previstos por los modelos se concentran sobre Río Grande do Sul, donde podrían superarse los 200 milímetros en algunas zonas, Uruguay también quedará bajo la influencia de este episodio de inestabilidad, por lo que se recomienda seguir la evolución de los pronósticos oficiales durante los próximos días.