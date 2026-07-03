El aire polar dejó nieve, granizo y lluvia helada en Uruguay: qué pasó y qué puede ocurrir en las próximas horas, según Metsul

La intensa masa de aire polar que afecta a Uruguay dejó este jueves un inusual episodio de precipitaciones invernales en distintos puntos del país , con reportes de nieve, granizo y lluvia helada , especialmente en el sur, el este y zonas de mayor altitud. Según informó el organismo meteorológico brasileño Metsul, el fenómeno se produjo bajo temperaturas excepcionalmente bajas y alcanzó incluso áreas cercanas a Montevideo, algo poco frecuente en el país.

La nevada más importante se registró en el Cerro Catedral , en Maldonado, el punto más alto de Uruguay con 514 metros sobre el nivel del mar.

TEMPO | Precipitação de graupel (pelotas de neve ou neve granulada) nesta noite em Montevidéu e outras cidades da área metropolitana da capital uruguaia. (via @Estacion_bcp ) pic.twitter.com/5ZVsn67ZT7

El "cazador de tormentas" Matías Mederos registró la precipitación cuando la temperatura era de -1 °C . Las imágenes mostraron la cima y varios vehículos cubiertos de nieve , en un paisaje poco habitual para Uruguay.

Nieve en Maldonado y en Lavalleja; graupel en Montevideo y Canelones: mirá las imágenes

También hubo reportes de nieve en el Salto del Penitente , en la zona de Villa Serrana, departamento de Lavalleja. Videos difundidos en redes sociales mostraron las precipitaciones durante la noche y reflejaron las condiciones generadas por el intenso ingreso de aire polar.

¡NEVADA INCREÍBLE AHORA! Una nevada impresionante ahora en el cerro catedral, sureste de Uruguay a 514m de altitud con -1°C de temperatura. ¡ESTÁ QUEDANDO TODO BLANCO! pic.twitter.com/pK1dDUIbKP

Montevideo, Canelones y Maldonado: granizo y lluvia mezclada con nieve

Además de las nevadas en las zonas más elevadas, varias localidades del país registraron granizo blando, también conocido como nieve granulada o graupel.

Este tipo de precipitación fue observado en Montevideo, Canelones y Maldonado, donde numerosos usuarios compartieron videos de chaparrones acompañados por pequeñas partículas de hielo e, incluso, episodios de lluvia mezclada con nieve en algunos barrios de la capital.

El #graupel en Canelones, #Uruguay es una forma de precipitación sólida, también conocida como granizo blando o nieve granulada. Se forma cuando gotas de agua en estado líquido a temperaturas bajo cero (agua sobreenfriada) chocan y se congelan sobre cristales de nieve en su caída pic.twitter.com/Ksrz2Erz65 — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) July 2, 2026

A diferencia del granizo tradicional, la nieve granulada se forma cuando gotas de agua superenfriadas se congelan sobre cristales de nieve mientras caen. El resultado son pequeñas partículas de hielo que se deshacen con facilidad al tocarlas y que, por lo general, no provocan daños.

Metsul recordó que ya había anticipado la posibilidad de precipitaciones invernales en departamentos del centro, sur y este del país, un escenario favorecido por la intensa irrupción de aire polar que provocó una de las jornadas más frías del año.

El mismo sistema también dejó nevadas en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y temperaturas de hasta -14 °C en sectores de Argentina.

Metsul no descarta nuevas precipitaciones invernales

El organismo señaló que la masa de aire polar antártico continuará avanzando sobre el sur de Brasil durante este viernes, manteniendo temperaturas muy bajas en toda la región.

Según el pronóstico, el aire frío seguirá dominando el sur del continente, con tardes inusualmente frías incluso bajo cielo despejado y máximas muy por debajo de los valores normales para la época.

Metsul indicó que todavía existe una baja probabilidad de nuevas precipitaciones invernales, como lluvia helada o nieve, especialmente en zonas de mayor altitud del sur de Brasil, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

El organismo explicó que el escenario continuará condicionado por la presencia de aire muy frío en altura y la circulación de nubosidad asociada a un ciclón ubicado sobre el océano Atlántico, un patrón atmosférico que mantiene el ambiente invernal en gran parte del Cono Sur.