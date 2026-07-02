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Nieve en Maldonado y en Lavalleja; graupel en Montevideo y Canelones: mirá las imágenes

Usuarios de redes sociales registraron la nevada en el Cerro Catedral y en Villa Serrana

2 de julio de 2026 21:06 hs
Nieve en el Cerro Catedral de Maldonado

Nieve en el Cerro Catedral de Maldonado

Foto: Matías Mederos

Las bajas temperaturas de este jueves provocaron la caída de graupel en distintos puntos de Montevideo, Canelones y Maldonado, pero también llegó a caer nieve en Cerro Catedral (Maldonado) y en Lavalleja.

Más precisamente en el Cerro Catedral, el "cazador de tormentas" Matías Medero captó nieve en la cima. Sobre los 514 metros del cerro precisó que había una temperatura de -1°C. El joven, que se dirigió a este punto de Maldonado con su camioneta y equipo especializado, mostró como el vehículo quedó "todo blanco" por la nevada.

Desde la Estación Meteorológica BCP también registraron nevadas en Lavalleja, más precisamente en Salto del Penitente, Villa Serrana.

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Otros usuarios registraron caída de graupel, es decir pequeñas bolitas de hielo de forma irregular, cuyo diámetro no superan los cinco milímetros. Su consistencia es blanda, al punto que se deshace cuando se toca. Por eso, detalla Inumet, "su caída no causa daños a diferencia del granizo".

El graupel concretamente fue visto en Maldonado, Canelones y Maldonado, según lo que reportó esta misma cuenta de redes sociales.

Para este día, Inumet había previsto una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C en Montevideo y el área metropolitana. Para el este, en tanto, se pronosticó una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Este jueves, el organismo brasileño Metsul informó que una nueva masa de aire de origen polar continuará avanzando y mantendrá el ambiente muy frío en Uruguay, con un descenso de las temperaturas a lo largo de la jornada.

Desde este organismo explicaron que el aire polar, que ya se encuentra sobre Uruguay y gran parte de Argentina, seguirá desplazándose hacia el norte durante el día, alcanzando Rio Grande do Sul.

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