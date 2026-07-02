Nieve en Maldonado y en Lavalleja; graupel en Montevideo y Canelones: mirá las imágenes

Las bajas temperaturas de este jueves provocaron la caída de graupel en distintos puntos de Montevideo , Canelones y Maldonado, pero también llegó a caer nieve en Cerro Catedral (Maldonado) y en Lavalleja .

Más precisamente en el Cerro Catedral , el "cazador de tormentas" Matías Medero captó nieve en la cima. Sobre los 514 metros del cerro precisó que había una temperatura de -1°C . El joven, que se dirigió a este punto de Maldonado con su camioneta y equipo especializado , mostró como el vehículo quedó "todo blanco" por la nevada.

Desde la Estación Meteorológica BCP también registraron nevadas en Lavalleja , más precisamente en Salto del Penitente, Villa Serrana .

¡NEVADA INCREÍBLE AHORA! Una nevada impresionante ahora en el cerro catedral, sureste de Uruguay a 514m de altitud con -1°C de temperatura. ¡ESTÁ QUEDANDO TODO BLANCO! pic.twitter.com/pK1dDUIbKP

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Otros usuarios registraron caída de graupel , es decir pequeñas bolitas de hielo de forma irregular, cuyo diámetro no superan los cinco milímetros . Su consistencia es blanda, al punto que se deshace cuando se toca. Por eso, detalla Inumet, " su caída no causa daños a diferencia del granizo ".

#Ahora #nieve en #Uruguay "Algo totalmente inusual nos toco vivir !!!" Esta nevando en el Salto del Penitente Villa Serrana, Lavalleja Uruguay video tomado 02/07/2026 H 19:00 !!! pic.twitter.com/LElPWIzsd8

El graupel concretamente fue visto en Maldonado, Canelones y Maldonado, según lo que reportó esta misma cuenta de redes sociales.

El #graupel en Canelones, #Uruguay es una forma de precipitación sólida, también conocida como granizo blando o nieve granulada. Se forma cuando gotas de agua en estado líquido a temperaturas bajo cero (agua sobreenfriada) chocan y se congelan sobre cristales de nieve en su caída pic.twitter.com/Ksrz2Erz65 — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) July 2, 2026

Para este día, Inumet había previsto una mínima de 5 °C y una máxima de 10 °C en Montevideo y el área metropolitana. Para el este, en tanto, se pronosticó una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

Este jueves, el organismo brasileño Metsul informó que una nueva masa de aire de origen polar continuará avanzando y mantendrá el ambiente muy frío en Uruguay, con un descenso de las temperaturas a lo largo de la jornada.

#Uruguay #Ahora en #Montevideo chaparrones de lluvia, #graupel y agua/nieve video de zona de yate Club de la capital uruguaya con ingreso de aire polar pic.twitter.com/QGox3OxXDd — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) July 2, 2026

Desde este organismo explicaron que el aire polar, que ya se encuentra sobre Uruguay y gran parte de Argentina, seguirá desplazándose hacia el norte durante el día, alcanzando Rio Grande do Sul.