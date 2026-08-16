Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en 16 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una alerta meteorológica amarilla por la presencia de "tormentas puntualmente fuertes" y "lluvias abundantes", con una probabilidad superior al 75%. La advertencia comenzó a regir a las 12:10 de este domingo 16 de agosto y tendrá una actualización prevista para las 14:10.

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Según Inumet, el área afectada podrá registrar tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Foto: Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) La alerta abarca algunas localidades de los siguiente departamentos del país:

Canelones: Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Rosa y Tala.