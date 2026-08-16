Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en 16 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una alerta meteorológica amarilla por la presencia de "tormentas puntualmente fuertes" y "lluvias abundantes", con una probabilidad superior al 75%. La advertencia comenzó a regir a las 12:10 de este domingo 16 de agosto y tendrá una actualización prevista para las 14:10.
Según Inumet, el área afectada podrá registrar tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Foto: Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)
La alerta abarca algunas localidades de los siguiente departamentos del país:
Canelones: Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Rosa y Tala.
Cerro Largo: todo el departamento.
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
Durazno: todo el departamento.
Flores: todo el departamento.
Florida: todo el departamento.
Lavalleja: todo el departamento.
Maldonado: Aiguá, El Edén y Los Talas.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
Río Negro: todo el departamento.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: todo el departamento.
San José: Capurro, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo.
Soriano: todo el departamento.
Tacuarembó: Achar, Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: todo el departamento.