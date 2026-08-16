Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 16 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este domingo 16 de agosto una jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones y tormentas aisladas en gran parte del territorio , con nieblas, neblinas y ráfagas de viento que en el norte podrán ser muy fuertes.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima de 17 °C . Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste rotando al suroeste, de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del suroeste rotando al sureste, de entre 10 y 30 km/h.

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En el este del país , las temperaturas estarán entre los 11 °C y 19 °C .

La mañana se presentará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará del norte, de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Durante la tarde y la noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Se esperan vientos del norte rotando al sur, de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste rotando al sector sur, de entre 10 y 20 km/h, con probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur rotando al sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

Inumet prevé para la mañana cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas y mejoras temporarias, además de nieblas y neblinas. El viento seguirá del sector este, de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.