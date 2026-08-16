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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 16 de agosto

Inumet prevé una jornada con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas en varias zonas del país, con nieblas y neblinas

    16 de agosto de 2026 8:54 hs
    Ciclón, viento, lluvia, tormenta, alerta roja
    Foto: Gastón Britos / FocoUy

    El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este domingo 16 de agosto una jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones y tormentas aisladas en gran parte del territorio, con nieblas, neblinas y ráfagas de viento que en el norte podrán ser muy fuertes.

    Área Metropolitana

    En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima de 17 °C. Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste rotando al suroeste, de entre 10 y 30 km/h.

    Para la tarde y la noche se espera cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del suroeste rotando al sureste, de entre 10 y 30 km/h.

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    Este

    En el este del país, las temperaturas estarán entre los 11 °C y 19 °C.

    La mañana se presentará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará del norte, de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

    Durante la tarde y la noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Se esperan vientos del norte rotando al sur, de entre 10 y 30 km/h.

    Oeste

    Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

    Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste rotando al sector sur, de entre 10 y 20 km/h, con probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.

    En la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur rotando al sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

    Norte

    El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

    Inumet prevé para la mañana cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

    Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas y mejoras temporarias, además de nieblas y neblinas. El viento seguirá del sector este, de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

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