Los precios de los granos empujados por "las dos w" como fuerzas alcistas

La semana en el mercado de granos cerró con subas de casi 5% para los rubros trigo y maíz, con un alza de 2,5% para la colza y un repunte, aunque menor, en el caso de la soja. Los granos, como se aprecia, van en ascenso y con margen para seguir subiendo , con base en varios factores .

El informe de agosto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) le dio impulso al maíz y el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania afirmó los precios del trigo.

Las oleaginosas encuentran sostén en los precios del petróleo y la renovada incertidumbre en Medio Oriente.

El riego y la política de Estado que falta para recibir, almacenar, administrar y utilizar el agua

Destaque para la colza en un mercado de granos con ajuste de la soja y trigo volátil

Las dos W (war y weather, guerra y clima) empujan al alza los precios de la mano de los riesgos.

Son señales para una zafra de maíz que será récord en extensión en Uruguay el próximo verano y que mejoran las perspectivas comerciales del arroz a medida que se acerca la fecha de siembra.

La colza recuperó US$ 40 por tonelada en París en lo que va de agosto y volvió al eje de los US$ 630, con referencias en Uruguay que el viernes temprano ya alcanzaban los US$ 550 por tonelada de colza.

Los aceites se mantienen firmes con un petróleo Brent que esta semana ha ido de menos a más en la franja de US$ 85 a US$ 90 por barril.

El resto de las cotizaciones de los granos en Uruguay al cierre del viernes muestra flechas para arriba en la soja de la próxima cosecha hasta US$ 406 y US$ 415 la tonelada de soja disponible, el trigo subiendo a US$ 215, el girasol a US$ 438 por tonelada más las bonificaciones por aceite, cebada cervecera US$ 248 y carinata US$ 595 la tonelada.

El USDA y la geopolítica

Tras el informe mensual del USDA del miércoles el precio del maíz se disparó en Estados Unidos.

Para la soja el informe redujo el rendimiento de los cultivos estadounidenses, aunque incrementó la producción por un cálculo de área mayor, lo que movió poco al mercado.

De todos modos la soja se tonificó por nuevas compras de China en el mercado estadounidense y por el dato de superficie de cultivos en condiciones de sequía que se mantuvo en el 26% del área, muy superior al 3% del año pasado.

Pese al avance el trigo, que solo el viernes subió US$ 8 hasta US$ 253 en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago, en Uruguay el cereal de la próxima cosecha se mantiene rezagado con una leve corrección sobre fines de la semana de US$ 210 a US$ 215 por tonelada.

Granos con flechas hacia arriba al promediar agosto de 2026.

En Europa el mercado advierte que los moderados recortes que el USDA hizo en la previsión de exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania subestima el alcance de la disrupción en la zona del Mar Negro y de los efectos a mediano y largo plazo de la destrucción de infraestructuras.

Los impedimentos para exportar en plena cosecha –y de buen volumen– tensionan toda la cadena logística, que además se ve limitada en alternativas por las bajantes históricas en los ríos europeos como el Rin y el Danubio que afectan el tránsito de barcazas.

La colza también se ve traccionada no solo por el impulso del aceite sino porque la situación en Ucrania puede impactar el acceso europeo al grano de ese país, así como a embarques de girasol y maíz.

Arroz: intención de siembra cae menos de lo esperado

El presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O'Brien, afirmó que la previsión de siembra se ubica entre 155.000 y 158.000 hectáreas, una baja de entre 3% y 4% respecto a las 163.000 del año pasado, sostenida por el financiamiento que el sector está concretando.

"Sin esta herramienta hubiéramos caído bastante mal", señaló O'Brien en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La ACA avanza en un crédito puente de hasta US$ 500 por hectárea, opcional, con repago de entre siete y 10 años.

El mecanismo contempla 60% de participación del SIGA y 40% de la industria arrocera, más un fondo de garantía solidario que se creará por ley con aportes de entre 3 y 4 centavos por bolsa de todas las zafras, generando un fondo anual de aproximadamente US$ 1 millón que reemplazará progresivamente las garantías SIGA.

El dinero estaría disponible en noviembre.

Del lado del mercado las señales son positivas: las exportaciones arrancaron la zafra en US$ 265 por tonelada y la semana pasada se cerraron negocios a US$ 335.

Los precios, que en Brasil cruzaron los US$ 14 por bolsa en la última semana –un avance de más de 20% en dos meses– son impulsadas por la caída de 34% en el área sembrada en Estados Unidos y el avance de El Niño, que empieza a secar las zonas productoras de Asia.

En Europa Italia está perdiendo hectáreas de alto rendimiento y alto valor.

El Mercosur proyecta una caída de área de entre 10% y 15%, con Paraguay posiblemente algo más.