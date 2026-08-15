El comercio mundial de lácteos seguirá creciendo, destacó el Inale, con base en un informe de Rabobank

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) , con base en un estudio de Rabobank , destacó que el comercio mundial de lácteos continúa creciendo , aunque con cambios importantes en su dinámica y que, con eso como marco, el queso se posiciona como protagonista.

Entre los conceptos seleccionados destaca que la Unión Europea (UE) se mantiene como el mayor exportador , aunque pierde participación frente al crecimiento de la producción de Estados Unidos.

Los jugadores más pequeños, a la vez, están ganando terreno: Argentina y Uruguay alcanzaron 4,3% cuando unos años atrás el registro era menor, un 3%.

Ingresos por exportaciones de lácteos crecieron 6% y pasaron la barrera de los US$ 500 millones

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China, por su parte, continúa siendo el principal importador, aunque la disminución de sus compras está llevando a los exportadores a buscar nuevas oportunidades en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Brasil.

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El contexto

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones uruguayas de productos lácteos fue un 6% superior a la que se registró de enero a julio de 2025, totalizando US$ 539 millones, informó el Inale. Aumentó la facturación en leche en polvo entera, en leche en polvo descremada y en manteca, con un descenso en quesos. La leche en polvo entera sigue siendo el producto más exportado en volumen (79% del total embarcado) e ingreso (68% del total obtenido).

Leche en polvo. Conaprole

El queso, como se adelantó, se consolida como el principal motor del crecimiento del comercio mundial.

La leche en polvo -lo que más exporta Uruguay- presenta una dinámica más moderada.

La manteca registró un crecimiento en 2025, impulsado principalmente por el aumento de la producción de Estados Unidos.

Por su parte, el suero mantiene un mercado estable, pero gana relevancia por la creciente demanda de aplicaciones con alto contenido proteico y por su contribución a una mayor rentabilidad del portafolio lácteo.

De cara a la próxima década, se espera que el comercio mundial de lácteos continúe creciendo a una tasa estructural cercana al 2% anual.

Quesos. Pexels

Los mayores cambios vendrán dados en:

Estados Unidos y Argentina serían los principales contribuyentes al crecimiento.

La Unión Europea registraría un crecimiento limitado de su producción, lo que restringiría naturalmente el aumento de los flujos comercializados internacionalmente.

Nueva Zelanda mantendría una evolución relativamente estable.