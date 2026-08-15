La visita a Granja Tres Arroyos de tres ministerios junto con el encargado de negocios de China en Uruguay

La importancia de la cadena agroindustrial avícola en Uruguay , por la generación de empleo y el abasto de alimentos de calidad para el mercado interno y para exportar, fue especialmente destacada a El Observador por Matías Carámbula , subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tras visitar Granja Tres Arroyos .

Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la faena de aves en Uruguay en 2026 creció 2,4% con relación a igual período de 2025, totalizando 22.216.925 animales. La carne aviar es en el mercado interno la segunda más consumida, superada por la carne vacuna: en un total de 101,5 kilos de consumo anual per cápita hay 25,8 kilos de carne de ave.

Carámbula integró un conjunto de autoridades que este viernes 14 de agosto visitó las instalaciones de Granja Tres Arroyos, en el área rural de Montevideo, para observar el proceso industrial allí desarrollado.

Uno de los aspectos que destacó es que la delegación que visitó el complejo industrial ubicado sobre camino Melilla estuvo integrada por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Trabajo, Juan Castillo y él en representación del MGAP.

Matías Carámbula, Fernanda Cardona, Juan Castillo y He Fei.

“Fue una visita programada hace un tiempo, por la importancia de abordar la cadena en su integralidad, es decir desde la fase primaria con la producción en este caso de pollo pero también el sector industrial, estamos tratando de, justamente, a las cadenas vinculadas al sector agropecuario abordarlas con esa integralidad y no todas fragmentadas”, destacó.

Elogió, también, la concurrencia de He Fei, encargado de negocios de la embajada de China en Uruguay, en una actividad que contó con la participación, además, del director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA), Federico Stanham.

Con el equipo de Granja Tres Arroyos como anfitrión, encabezado por el gerente general Federico Olariaga, la presencia del representante de China tiene especial relevancia, teniendo en cuenta que se trata de una compañía industrial que ya está habilitada para exportar a varios mercados y procura el acceso a otros.

El valor de la presencia de la embajada de China

“Invitamos a la embajada de China porque es una planta habilitada para la exportación y porque parte de las posibilidades de exportación integraron los acuerdos que se firmaron durante la visita oficial de Yamandú Orsi a China en febrero de este año”, mencionó Carámbula.

En los acuerdos, complementó, uno de los rubros de exportación que considera “muy pocas cosas” para que quede habilitado son las garras de pollo, “un producto que a escala nacional no tiene valor, pero sí para el mercado chino es bien interesante”.

El recorrido por este complejo industrial permitió, también, “conocer los procesos de trabajo, las normativas sanitarias, eso también es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro aporte, poder ir avanzando en todas las plantas, en este caso en la industria aviar, en todo lo que es trazabilidad, en la inocuidad, que son pilares centrales para diferenciación de productos, para el mercado interno y también con ese horizonte que tiene planteado el sector para la exportación”.

“Fue una visita que reunía todas esas cosas, que estuvo muy bien, hay que estar cerca y acompañar a todos estos procesos, son inversiones muy importantes”, marcó Carámbula.

Señaló, finalmente, que se trata de una empresa, la visitada, que “tiene en la planta 220 trabajadores y si ampliamos la mirada además de la planta son cerca de 380 puestos de trabajo, más los trabajos indirectos, son cadenas que a veces no les damos el valor, la importancia que tienen, por generación de riqueza, divisas y mucho trabajo”.

La valoración que hizo la empresa

Federico Olariaga, por su parte, expresó a El Observador que esta actividad "fue muy positiva, marca que hay una mirada del gobierno hacia las industrias nacionales, que hayan venido tres ministerios a la planta fue muy importante, si bien tenemos relacionamiento con Matías Carámbula y con el MGAP, la verdad es que estamos trabajando muchísimo con ellos, que hayan venido la ministra Cardona y el ministro Castillo, dos ministerios muy importantes para la producción nacional, con el intercambio que se dio, fue muy positivo".

"Tanto Cardona como Castillo se pusieron a disposición para interactuar más con nosotros y trabajar en conjunto, lo dejaron en claro y lo de Matías lo descuento porque se está trabajando mucho con ellos", agregó.

"Fue muy importante que vean lo que hacemos, lo que estamos trabajando, lo que la industria está haciendo, en el caso de Granja Tres Arroyos ha sido certificada para varias normas de calidad e inocuidad, es algo en lo que el sector está trabajando fuerte también, así que valoro como súper positiva la instancia y quedo con el concepto de que se va a trabajar más en contacto con estos ministerios", expresó.

Valoró, también, la visita del encargado de negocios de la embajada de China: "Fue muy importante dado que estamos embarcados en la habitación para exportar a China, ya estamos trabajando con el ministerio, es muy importante que haya venido el agregado comercial, es una manera de empezar a entablar también relacionamiento con ellos".

El dato

Esta industria avícola con sede en Melilla, además de abastecer al mercado interno (es hoy el principal destino), exporta varios productos -gallina liviana, cuarto de gallina y ala de gallina pesada, muslo común y el producto CMS, también garras de pollo- con destinos en mercados de Asia, Medio Oriente y África, principalmente. La planta industrial tiene una capacidad de faena de 45 mil a 50 mil aves por turno cada día, con una capacidad suficiente como para responder del modo adecuado a una demanda creciente desde los mercados externos, sin alterar su aporte a los consumidores locales.