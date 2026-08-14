Potencial de destete en el rubro ovino se visualiza en 110 corderos cada 100 ovejas servidas

Un pronóstico de 90,5% de preñez en el rubro ovino , con un 21% de preñeces múltiples y un potencial de destete de 110 corderos cada 100 ovejas servidas para la próxima parición, se expuso como dato clave en la jornada titulada “¿Es posible aprovechar los buenos precios con +corderos +pesados?” .

Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2025 se contabilizaron en el país 4.799.066 cabezas de ovinos (en manos de 21.763 tenedores), el menor nivel desde el inicio de la década de 1990, cuando había algo más de 26 millones de animales en la especie.

Con el apoyo del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL), sucedió en el 11º Taller de Gestación Ovina del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) .

El SUL informó un crecimiento de casi 40% en las exportaciones del rubro ovino

Con más de 90 participantes, se informó a El Observador, el encuentro permitió compartir los resultados de 146.000 ecografías nacionales y analizar distintas herramientas para transformar esos indicadores reproductivos en más corderos y más carne.

Como dato adicional trascendió que en el caso de las razas carniceras el potencial de destete se prevé que alcance 127 corderos cada 100 ovejas, por encima del promedio general.

Desde el INIA señalaron, además, que si bien son resultados algo inferiores a los de los dos últimos años, se mantienen entre los mejores de la última década.

Según Santiago Bordaberry, con base en datos presentados por Emilio Machado en el taller de gestación vacuna, las altas temperaturas del último verano podrían explicar parte de la disminución observada: durante enero, febrero y marzo se registraron más de 24 días con temperaturas superiores a 35° C, condiciones que pueden afectar el desempeño reproductivo de las majadas.

Más allá de la variación anual, “los datos confirman que la preñez no constituye hoy una de las principales limitantes de la producción ovina”, dijo Georgget Banchero, investigadora del INIA.

Uruguay de cara a una recuperación en el volumen de la majada. Pexels

Crece la tasa mellicera

En la última década, los porcentajes de preñez han oscilado entre 93% y 95%, mientras que la prolificidad ha mostrado un incremento leve pero sostenido, con una tasa mellicera que crece cerca de un punto porcentual por año.

Con una buena base reproductiva y un escenario de demanda sostenida y precios que se ubican entre los US$ 6 y US$ 6,30 por kilo de carcasa, el reto recae en que más corderos lleguen a la faena y lo hagan con más kilos.

Para lograr lo anterior, Banchero destacó la importancia de reducir la mortalidad en los primeros días de vida: “Hoy tenemos herramientas para disminuir la mortalidad a menos de 10% en la mayoría de las majadas. También es clave que los corderos no se pierdan más adelante. Hay que cuidarlos hasta la faena, priorizando la alimentación y la salud, para lo que también tenemos tecnologías”.

Desde el SUL enfatizaron que, para tener corderos sanos, la preparación debe comenzar dos meses antes del parto: “Es fundamental contar con un plan sanitario y evaluar la condición corporal de las madres. Además, brindarles una mejora nutricional en las últimas semanas de gestación favorece la producción de calostro y la supervivencia de los corderos”, señaló Sofía Salada del SUL.

Banchero destacó que “la alimentación del cordero también es clave, especialmente iniciarla al pie de la madre y que esté bien amamantado”.

Corderos gordos al pie de la madre

Algunos sistemas ya permiten sacar corderos gordos al pie de la madre, pero para aquellos que son destetados, las situaciones alimentarias pueden variar dependiendo del productor.

“El crecimiento posdestete puede variar desde unos 50 gramos diarios por animal en campo natural, pasando por 150 gramos en pasturas mejoradas o campo natural con suplementación estratégica y 300 gramos en sistemas de encierro total, donde se podría suministrar henilajes, suplementos con fibra separada o una ración totalmente mezclada”, indicó.

La oportunidad para los productores está en aprovechar esta combinación de buenos indicadores reproductivos y condiciones favorables de mercado para transformar más gestaciones en más corderos, más kilos de carne y mejores resultados.