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Mujeres rurales como eje temático de un concurso fotográfico promovido por la institucionalidad agropecuaria

Hasta fin de mes hay plazo para postular al concurso fotográfico "Transformadoras en el Centro" que pone el foco en las mujeres rurales y del agro

13 de agosto de 2026 13:30 hs
Mujeres rurales, fundamentales en los tambos y en el resto de los sistemas productivos.

Mujeres rurales, fundamentales en los tambos y en el resto de los sistemas productivos.

Foto: Juan Samuelle

Hasta el próximo 31 de agosto hay plazo para presentar trabajos en el Concurso de Fotografía "Transformadoras en el Centro", que considera como eje temático "retratos y reflejos de las mujeres rurales y del agro", se informó desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Política de Género Agro

En el marco de la Política de Género Agro, y atendiendo a la centralidad que dan las instituciones agropecuarias y las organizaciones rurales de mujeres y de la agricultura familiar al Año Internacional de la Agricultora, la Unidad Especializada en Género (UEG) y la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión (UCOD) del MGAP impulsan este concurso con el objetivo de poner en valor la profunda conexión entre la producción nacional, la ruralidad y el rol de las mujeres, se indicó.

También es una invitación a fotógrafas/os profesionales, personas aficionadas a la fotografía y mujeres rurales que reconozcan el trabajo de aquellas mujeres que habitan, cuidan y producen en el campo y, al mismo tiempo, generar contenidos visuales que puedan ser replicados en otras instancias.

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Los objetivos del emprendimiento, se destacó a El Observador, son visibilizar el rol e incidencia de las mujeres del sector agropecuario como parte de la identidad nacional; reconocer su trabajo y aporte a las comunidades rurales; y generar un banco de imágenes institucionales que puedan ser utilizadas para la sensibilización y difusión de temas vinculados a la equidad de género.

Los convocantes

Además del MGAP las instituciones convocantes son: Instituto Nacional de Carnes (INAC), Instituto Nacional de Colonización (INC), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de la Leche (Inale), Instituto Nacional de Semillas (Inase), Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) e Instituto Plan Agropecuario (IPA).

Categorías temáticas

• Joven/es mujer/es del agro.

• Mujeres rurales y del agro: fotografías que retratan a quienes habitan y trabajan en el campo uruguayo, mostrando su trabajo cotidiano, los procesos productivos y de conservación. se valorarán imágenes que reflejen la interacción de las personas con el entorno natural.

• Historias de vida: mujeres rurales y del agro, de más de 65 años, que transmiten su saber, fotografías que retratan a quienes habitan y trabajan en el campo uruguayo desde hace décadas, poniendo en valor de un campo habitado, con una perspectiva generacional.

Premios

Se otorgará un primer y un segundo premio en cada categoría y nivel (profesional, aficionado/a, mujeres rurales y del agro), constando de:

• Canasta con productos locales (miel, mermeladas, semillas, etcétera).

• Diploma de reconocimiento, señalando el lugar en la selección y la categoría.

• Fotografía enmarcada o impresión profesional de la obra ganadora.

Además, todas las fotografías ganadoras serán difundidas en los sitios web y redes sociales de las instituciones organizadoras, y podrán ser utilizadas en publicaciones y materiales promocionales -a nivel nacional e internacional-, otorgando a sus autoras/es amplia visibilidad y proyección.

Los premios serán entregados durante la Expo Rural del Prado 2026.

Para conocer las bases y realizar postulaciones hay que ingresar en este enlace.

Año Internacional de la Agricultora

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2026 como Año Internacional de la Agricultora, con el propósito de reconocer la contribución fundamental de las mujeres a los sistemas agroalimentarios y promover acciones que fortalezcan su participación, liderazgo y empoderamiento.

En Uruguay, el MGAP junto con la institucionalidad agropecuaria, en el marco de la implementación de la Política de Género Agro y con el apoyo técnico de la FAO, impulsa una hoja de ruta nacional para el Año Internacional de la Agricultora, concebida como un proceso de trabajo que se desarrollará durante todo 2026.

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