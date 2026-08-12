Federico Valverde ganó la Copa Teresa Herrera con Real Madrid e igualó una marca de Fernando Morena con Peñarol

Real Madrid se consagró este miércoles campeón de la 80° edición la Copa Teresa Herrera. Federico Valverde entró para jugar el segundo tiempo y se desempeñó como uno de los dos volantes centrales, sin lograr mayor destaque.

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El entrenador portugués José Mourinho comenzó jugando con Andriy Lunin, Denzel Dumfries, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz; Arda Guler, Endrick y Vinicius Jr . Este último fue el capitán del equipo.

Valverde jugó todo el segundo tiempo y lo hizo portando el brazalete de capitán ya que en esta temporada será el primer capitán de los merengues.

El partido se definió con un gol de Díaz, en tiempo añadido del primer tiempo.

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Valverde jugó como doble contención, hizo un trabajo posicional y correcto, sin gran destaque y tuvo una sola escapada al ataque donde abrió muy bien la pelota para Vini, cuyo centro fue despejado por la zaga de Deportivo.

Real Madrid no se quedaba con la Torre de Hércules, el enorme trofeo que concede esta competencia, desde 2013 y este fue su décimo título en la historia.

El 5 de agosto de 2017, Valverde había ganado su primera Teresa Herrera.

Fue con la camiseta de Deportivo La Coruña, club en el que jugó en calidad de cedido en la temporada 2017-2018.

También entró en el segundo tiempo, a los 57' por Pedro Mosquera, en un partido que el equipo gallego le ganó a West Bromwich Albion por 2-0.

Deportivo La Coruña ganó el título en 26 oportunidades.

Con dos títulos, Valverde igualó la marca de varios jugadores de Peñarol que ganó el título en forma consecutiva en 1974 y 1975.

Ellos fueron Walter Corbo, Mario González, Mario Zoryez, Lorenzo Unánue, Voltaire García, Ramón Silva, Daniel Quevedo, Fernando Morena, José Eduardo Cruz y Nelson Acosta.

En 1974, luego del fracaso estrepitoso de la selección uruguaya en el Mundial de Alemania, Peñarol ganó la Teresa Herrera al vencer 1-0 a Barcelona en semifinales, un equipo dirigido por Rinus Michels, técnico de la sensacional Holanda en el Mundial, y con Johan Cruyff y Johan Neeskens en cancha. El gol del triunfo lo hizo Pepe Cruz.

En la final venció 3-2 a Borussia Mönchengladbach luego de irse al descanso 2-0 abajo. Los goles fueron de Quevedo, en dos oportunidades, y Morena.

En ese Borussia jugaban el golero Wolfgang Kleff, Bertie Vogts, Reiner Bonhof y Jupp Heynckes, flamantes campeones del mundo, además del danés Allan Simonsen, Balón de Oro de 1977.

De los 10 bicampeones, Acosta jugó en 1975 la semifinal con Atlético de Madrid, triunfo 3-2 con goles de Silva, Quevedo y Morena, pero no en la final contra Cruzeiro, donde Peñarol ganó 2-1 por penales tras empate 3-3 con goles de Morena, Unánue y Garisto.

En ambos torneos, el entrenador fue Hugo Bagnulo.

Nacional fue campeón de este torneo en 1958 dirigido por Ondino Viera.

Jugaron en el triunfo 2-1 ante Flamengo, Walter Taibo, Horacio Troche, Edelbert Di Fabio; Roque Fernández, Jorge Gómez, Juan Carlos Mesías, Héctor "Pichón" Núñez, Raúl Núñez, Juan Ángel Romero, Héctor "Ciengramos" Rodríguez y Guillermo Escalada. Los goles fueron de este último y de Pichón.

Los grandes números de Walter Pandiani en la Teresa Herrera

Tanto Valverde como los 10 bicampeones de Peñarol, están lejos de los cinco títulos que tiene Walter Pandiani, todos con Deportivo La Coruña.

El Rifle ganó cinco veces la Copa Teresa Herrera entre 2000 y 2004.

En esas cinco campañas, Pandiani convirtió cinco goles. Tres de ellos fueron en finales: uno ante Lazio en 2000 y dos ante Atlético de Madrid en 2004. La de 2001 no la jugó ante Real Madrid.

Los otros dos goles fueron ante equipos uruguayos: uno contra Peñarol en la semifinal de 2001 y uno contra Nacional en 2003.

Jorge Da Silva fue otro uruguayo que ganó el certamen, en 1986, con Atlético de Madrid anotando el gol del triunfo en la final contra Santos.