La reacción de Edinson Cavani tras el título que consiguió Paris Saint-Germain ante Aston Villa de la Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain arrancó la temporada 2026-27 sumando un nuevo trofeo continental a sus vitrinas tras vencer por 2-1 a Aston Villa de Inglaterra en la final de la Supercopa de Europa, disputada en el Estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. Tras la victoria del conjunto francés, una de las leyendas más queridas de la institución, Edinson Cavani , no tardó en reaccionar y enviar sus felicitaciones al club al que defendió durante siete temporadas.

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El delantero uruguayo, uno de los máximos goleadores históricos de la entidad parisina, utilizó sus plataformas digitales para expresar su alegría por el nuevo logro de la institución.

En su mensaje, Edinson Cavani felicitó al plantel, al cuerpo técnico y a la afición por mantener a Paris Saint-Germain en lo más alto del fútbol internacional, recordando con orgullo su valioso paso por el Parque de los Príncipes, donde conquistó más de una veintena de títulos.

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En lo deportivo, el equipo dirigido por Luis Enrique se impuso en un disputado encuentro gracias a las anotaciones del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y del joven Désiré Doué, mientras que Brian Madjo convirtió el empate parcial para el cuadro de la Premier League.

La muestra de afecto de Cavani provocó un inmediato impacto entre los simpatizantes parisinos, quienes replicaron masivamente las palabras del atacante uruguayo.

El gesto vuelve a poner de manifiesto el inquebrantable lazo afectivo que une al futbolista con la institución de la capital francesa, que vuelve a iniciar el curso oficial festejando en el escenario europeo.

Aquí se puede ver el posteo de Edinson Cavani: