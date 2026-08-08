Antes de enfrentar a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, Tigre venció 1-0 a River Plate por el Torneo Clausura de Argentina y profundizó su crisis

Cuatro días antes de enfrentar a Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Tigre venció 1-0 a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, y profundizó la crisis del millonario.

El delantero Ignacio Russo , hijo del fallecido entrenador Miguel Russo, aprovechó a los 78 minutos un error defensivo de Aníbal Moreno para batir al portero Santiago Beltrán y darle el triunfo a Tigre.

La mala noticia para el matador de Victoria fue la lesión de Gonzalo "Pity" Martínez, que se lesionó en el primer minuto del encuentro y fue sustituido por Tiago Serrago. Es duda para enfrentar a Torque.

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La derrota ante Tigre dejó en incómoda situación al director técnico Eduardo Coudet , que asumió en marzo en lugar del emblemático Marcelo Gallardo -el DT más exitoso en la historia de River- y en menos de cinco meses de gestión su trabajo pende de un hilo.

Tigre y Torque, que este fin de semana no tendrá actividad luego de la suspensión de su partido de este sábado contra Peñarol, se enfrentarán este miércoles a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovana de Buenos Aires por la ida de los octavos de Sudamericana. La vuelta será el miércoles 19, a la misma hora, en el Estadio Centenario.

Coudet en la cuerda floja de River Plate

@RiverPlate

El futuro del Chacho Coudet en el Millonario se puede decidir en las próximas dos semanas, en las que River afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana, su principal objetivo del año, contra un rival de cuidado, el colombiano Independiente Santa Fe.

River visitará al Cardenal el miércoles en El Campín, en Bogotá, y será local en la revancha siete días después en el estadio Monumental, en Buenos Aires, en un partido en el que el humor de los hinchas será clave en el futuro del DT.

Coudet reconoció la gravedad de la situación. "Hay que cortar esto ya", afirmó y se mostró dispuesto a renunciar si la racha negativa no se revierte. "¿Tiempo? Si veo que no se dan los resultados, no le voy a hacer daño a River, ni a los hinchas. Soy el más autocrítico", agregó.

"Siempre lo hablé, sé en el lugar en el que estoy. Es una situación muy compleja perder tantos partidos seguidos. Esto es River y sé las consecuencias que trae una racha así", manifestó el entrenador.

La acumulación de derrotas se inició el 24 de mayo, cuando River perdió la final del torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba. El Pirata cordobés conseguía su primer título en Primera división y volvía a convertirse en el verdugo del Millonario, como en junio de 2011 cuando lo mandó a Segunda división en la página más oscura de la historia del gigante del barrio de Núñez.

Luego llegó la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina a manos del modesto Aldosivi y posteriormente las cuatro caídas al hilo en sus primeros cuatro compromisos del recientemente iniciado torneo Clausura.

Para intentar paliar la crisis, el equipo millonario anunció este sábado, horas antes de la nueva derrota contra Tigre, la llegada del volante albiceleste Thiago Almada, adquirido al Atlético de Madrid por 20 millones de euros, una cifra récord para el fútbol argentino.

FUENTE: Con información de AFP