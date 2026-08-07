Thiago Almada será refuerzo de River Plate y se convertirá en la compra más cara del fútbol argentino: los detalles

Thiago Almada será nuevo futbolista de River Plate, luego de que el Millonario haya alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid y el futbolista, y se convertirá en el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino. En las próximas horas se formalizará el acuerdo.

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En estos momentos, Almada regresó de sus vacaciones luego de participar en el Mundial 2026 y se encuentra en Madrid gestionando su desvinculación del equipo del Cholo Simeone para posteriormente viajar rumbo a Argentina. Los dos clubes intercambian documentación para concretar la operación cuanto antes y así Eduardo Coudet tendrá a su noveno refuerzo.

Thiago Almada, el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino River Plate pagará 20 millones de euros por el 100% de la ficha del atacante de 25 años. El contrato con el jugador ya está acordado y se prolongará por los próximos tres años y medio.

El festejo de Thiago Almada Foto: Leonardo Carreño Además, habrá una cláusula de recompra para el Atlético de Madrid de 40 millones de euros y estará vigente durante 18 meses. De hecho, hasta podría ser incluido provisoriamente como uno de los cinco cambios en la lista de la Copa Sudamericana, de cara a los octavos de final de Independiente Santa Fe.