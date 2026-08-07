Thiago Almada será refuerzo de River Plate y se convertirá en la compra más cara del fútbol argentino: los detalles

Thiago Almada será nuevo futbolista de River Plate, luego de que el Millonario haya alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid y el futbolista, y se convertirá en el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino. En las próximas horas se formalizará el acuerdo.
En estos momentos, Almada regresó de sus vacaciones luego de participar en el Mundial 2026 y se encuentra en Madrid gestionando su desvinculación del equipo del Cholo Simeone para posteriormente viajar rumbo a Argentina. Los dos clubes intercambian documentación para concretar la operación cuanto antes y así Eduardo Coudet tendrá a su noveno refuerzo.
Thiago Almada, el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino
River Plate pagará 20 millones de euros por el 100% de la ficha del atacante de 25 años. El contrato con el jugador ya está acordado y se prolongará por los próximos tres años y medio.
El festejo de Thiago Almada
Foto: Leonardo Carreño
Además, habrá una cláusula de recompra para el Atlético de Madrid de 40 millones de euros y estará vigente durante 18 meses. De hecho, hasta podría ser incluido provisoriamente como uno de los cinco cambios en la lista de la Copa Sudamericana, de cara a los octavos de final de Independiente Santa Fe.
Si bien la intención original de Almada era permanecer en Europa, y aunque apareció Flamengo para pelear mano a mano por su pase, fue el Millonario el que ganó la compulsa y está a punto de cerrar el refuerzo más resonante de los últimos tiempos.
Las 10 compras más caras de la historia del fútbol argentino
- Thiago Almada: 20 millones de euros (Atlético de Madrid a River, 2026)
- Ángel Correa: 15 millones de dólares (Tigres UNAL a River, 2026)
- Cristian Medina: 14.4 millones de dólares (Boca a Estudiantes, 2025)
- Juan Román Riquelme: 12 millones de dólares (Villarreal a Boca, 2007)
- Lucas Pratto: 11.5 millones de dólares (San Pablo a River, 2018)
- Esequiel Barco: 10.5 millones de dólares (Atlanta United a River, 2022)
- Alan Velasco: 9.7 millones de dólares (Dallas FC a Boca, 2025)
- Sebastián Driussi: 9.7 millones de dólares (Austin FC a River, 2025)
- Iván Marcone: 7.5 millones de dólares (Cruz Azul a Boca, 2018)
- Rodrigo Villagra: 7.4 millones de dólares (Talleres a River, 2024)